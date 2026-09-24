Virgil van Dijk responde a las críticas sobre la táctica de los Países Bajos

·7·Deportes
Virgil van Dijk responde a las críticas sobre la táctica de los Países Bajos

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, defendió su reputación internacional rechazando firmemente los informes de que interfirió en la táctica de la selección de los Países Bajos tras su fracaso en la Copa del Mundo. Según Goal.com, el experimentado defensa negó categóricamente durante una tensa rueda de prensa con la prensa nacional los rumores de que fue el responsable del cambio en la estructura del equipo. Así lo informa Goal.com informa .

Cabe recordar que la selección de los Países Bajos fue eliminada prematuramente de la competición tras perder en la tanda de penaltis contra Marruecos en los octavos de final del Mundial. Tras este fracaso, circularon informes en la prensa afirmando que el experimentado defensa central influyó en las decisiones del entrenador Ronald Koeman, obligando al equipo a jugar con cinco defensas.

Cambios tácticos y acusaciones de la prensa

Según los críticos, fue precisamente este cambio táctico el que perjudicó el estilo de juego de la selección nacional y provocó su eliminación temprana. Molesto por estas publicaciones, Van Dijk dijo abiertamente a los periodistas que todo era mentira.

Según el defensa, el plan de juego del equipo es elaborado únicamente por el cuerpo técnico y él no tiene ninguna relación con este proceso. No ocultó que está cansado de que se difundan opiniones infundadas sobre él con frecuencia.

La declaración de Van Dijk en la rueda de prensa

Al tomar la palabra en la rueda de prensa, el jugador reaccionó a los rumores de la siguiente manera: «Uno de sus colegas dijo que jugar con cinco defensas fue idea mía. Es una absoluta tontería. El plan lo establece el cuerpo técnico. Están difundiendo mentiras deliberadamente para hacerme quedar mal. Esto sucede demasiado a menudo».

Al mismo tiempo, admitió que el equipo jugó mal en la Copa del Mundo, pero calificó de injusto ser acusado de arruinar todo el fútbol nacional. «El hecho es que simplemente fracasamos en la Copa del Mundo. Esas son verdades duras. No jugamos bien», añadió el jugador.

La derrota ante Marruecos también llevó al jugador de 35 años a pensar en poner fin a su carrera internacional. El peso de la eliminación temprana le afectó profundamente, incitándole a tomarse un descanso del deporte antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro en la selección.

Virgil van DijkPaíses BajosRonald KoemanCopa del MundoLiverpool
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Grandes cambios en los Países Bajos: se espera la salida de Van Dijk y KoemanGrandes cambios en los Países Bajos: se espera la salida de Van Dijk y Koeman30 junio 20:30Cody Gakpo brilla con Países Bajos: una libertad distinta a la de LiverpoolCody Gakpo brilla con Países Bajos: una libertad distinta a la de Liverpool21 junio 13:16Zlatan Ibrahimovic critica duramente a Ronald Koeman: Países Bajos ha perdido su identidadZlatan Ibrahimovic critica duramente a Ronald Koeman: Países Bajos ha perdido su identidad30 junio 15:39Virgil van Dijk explica por qué continúa su carrera internacionalVirgil van Dijk explica por qué continúa su carrera internacionalAyer 19:39Virgil van Dijk podría dejar el Liverpool: el Milan es el principal candidato para fichar al defensaVirgil van Dijk podría dejar el Liverpool: el Milan es el principal candidato para fichar al defensa7 julio 00:12Cambios inesperados en el Liverpool: Virgil van Dijk pierde su estatus de intocableCambios inesperados en el Liverpool: Virgil van Dijk pierde su estatus de intocable4 julio 17:32
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?