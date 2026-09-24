Xavi considera a Lamine Yamal merecedor del Balón de Oro

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Xavi considera a Lamine Yamal merecedor del Balón de Oro

El seleccionador nacional de los Países Bajos, Xavi Hernández, ha señalado a la joya del FC Barcelona, Lamine Yamal, como el principal candidato al prestigioso Balón de Oro de este año. En una entrevista con medios deportivos antes de su debut como entrenador contra Alemania, el técnico calificó al delantero de 19 años como un talento generacional y expresó su confianza en que dominará el fútbol mundial en el futuro. Así lo informa Goal.com en su reporte.

Según la información publicada por el diario SPORT, Xavi respondió a las preguntas de los periodistas en la sede de la KNVB en Zeist, destacando las cualidades únicas de Yamal. Si bien reconoció la gran actuación de Lionel Messi en la Copa del Mundo, enfatizó que los triunfos de los jugadores españoles en el torneo merecen un reconocimiento prioritario. El excentrocampista señaló que la joven estrella tiene la mejor oportunidad de ganar el trofeo este año.

El legado de Barcelona y Hansi Flick

Durante la conversación, Xavi también habló sobre su etapa como entrenador en el club catalán y cómo estabilizó al equipo durante uno de los periodos financieros más difíciles en la historia del club. Expresó su orgullo por haber hecho debutar en el primer equipo a talentos de la cantera como Lamine Yamal, Fermín López y Pau Cubarsí. Según el técnico, los cimientos establecidos en aquellos momentos difíciles allanaron el camino para los éxitos de la generación actual.

El técnico de 46 años también elogió al actual entrenador Hansi Flick por continuar con la dinámica positiva del equipo. Satisfecho por haber contribuido a la recuperación del club en su etapa más oscura, Xavi no ocultó su alegría por los logros de esta generación. Según él, el Barcelona va por el camino correcto y los resultados obtenidos no son casualidad.

Un nuevo desafío en los Países Bajos

Al abordar su nuevo rol en el ámbito internacional, Xavi destacó la profunda conexión táctica entre el fútbol neerlandés y el juego de posición tradicional del FC Barcelona. Añadió que las excelentes condiciones en la base de Zeist, junto con el hecho de que el cuerpo técnico y los jugadores van a los entrenamientos en bicicleta, hacen que el proceso sea aún más interesante.

El próximo partido contra Alemania será la primera prueba seria para el técnico como seleccionador de los Países Bajos. El exentrenador del FC Barcelona aspira a lograr resultados brillantes con su nuevo equipo y ha comenzado a integrar la filosofía del fútbol neerlandés con sus propios conceptos tácticos.

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Jahongir Tursunov
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