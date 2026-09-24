Se presenta una versión transparente única del flagship Xiaomi 18 Pro Max

Según el sitio Ixbt.com, Xiaomi ha mostrado en imágenes reales una versión transparente especial de su smartphone Xiaomi 18 Pro Max, uno de sus modelos insignia más avanzados. Combinando características tecnológicas de vanguardia y un diseño distintivo, este dispositivo está despertando un gran interés entre los entusiastas de la tecnología. Así lo informa Ixbt.com .

El nuevo modelo está equipado con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno, con un precio de 10 999 yuanes. El cuerpo del smartphone está acabado en un atractivo color rojo transparente. Una película especial crea una textura volumétrica, permitiendo a los usuarios ver de cerca los elementos estilizados de la estructura interna del dispositivo. El paquete también incluye un cargador y un cable transparentes de color rojo.

Capacidades de pantalla avanzadas y pantalla secundaria

Uno de los aspectos más destacados del smartphone es su pantalla secundaria Magic Screen en el panel trasero. En la nueva versión, esta pantalla es más plana y está perfectamente integrada en el cuerpo. Muestra notificaciones, widgets y minijuegos. La función AI Versatile Screen, basada en inteligencia artificial, ayuda a crear contenido personalizado y fondos de pantalla únicos.

En el momento del lanzamiento, se anunciaron más de 100 tarjetas para la pantalla trasera. Se espera que a finales de diciembre se añadan capacidades adicionales de inteligencia artificial al dispositivo. La pantalla principal SuperPixel 2.0 cuenta con un brillo máximo de 4000 nit, cobertura BT.2020 y tecnología LTPO con una frecuencia de 1–120 Hz.

Alto rendimiento y cámaras Leica

La potencia técnica del dispositivo se basa en el procesador Snapdragon 8 Super Edition de sexta generación. También está equipado con una batería masiva de 8500 mAh, estándares de protección contra agua y polvo IP66, IP68 e IP69, y tecnología UWB.

En cuanto a capacidades fotográficas, el modelo sigue liderando. El módulo de cámara, creado en colaboración con Leica, incluye un sensor principal de 200 MP, un teleobjetivo periscópico de 200 MP y una cámara ultra gran angular de 50 MP. Además, se ha añadido una nueva función de disparo por IA llamada Legendary Moment para capturas únicas.