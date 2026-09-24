Anthony Gordon dice estar sorprendido por la polémica decisión de Thomas Tuchel

Las discusiones en torno a la dramática derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales de la Copa del Mundo no cesan. El delantero del FC Barcelona, Anthony Gordon, dio su opinión por primera vez sobre las polémicas decisiones tácticas que decidieron el destino del partido, admitiendo que se sintió muy sorprendido por ser sustituido prematuramente por el entrenador Thomas Tuchel. Esta derrota sigue siendo el tema principal en la primera concentración del equipo inglés tras la temporada de verano. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, Inglaterra iba ganando gracias a un gol preciso de Anthony Gordon a solo 20 minutos de alcanzar una final histórica. Sin embargo, la dinámica del partido cambió drásticamente cuando Thomas Tuchel, con el objetivo de mantener la ventaja, sacó al delantero del campo y lo reemplazó por el defensa Ezri Konsa. Este cambio cauteloso permitió al rival aumentar la presión, y los sudamericanos finalmente igualaron el marcador y se llevaron la victoria.

Errores tácticos y la elección del entrenador

Aunque el entrenador Thomas Tuchel criticó inicialmente la incapacidad del equipo para retener el balón, más tarde admitió que sus decisiones excesivamente cautelosas se tomaron un poco pronto. El cambio al esquema 5-4-1 cedió la iniciativa al rival y provocó incomprensión tanto en los aficionados como en los jugadores. El futbolista de 25 años destacó que en ese momento se sentía en perfectas condiciones físicas y mentales.

«Sí, para ser honesto, me sorprendió», dijo Gordon, la ex estrella del Newcastle. «Porque acababa de marcar. Soy el tipo de jugador que se desempeña muy bien cuando actúa bajo el efecto de la adrenalina. Cuando marco, normalmente no juego un mal partido porque mi confianza se dispara. Especialmente en esa situación, en un escenario tan grande, me sentía increíble».

La explicación de Thomas Tuchel

El propio Thomas Tuchel no ocultó que la intensa presión y el cansancio extremo del equipo en ese momento influyeron en su decisión. El entrenador admitió que antes de la pausa de hidratación, el rival había creado una situación peligrosa y el equipo estaba sufriendo físicamente. Las condiciones climáticas y los sucesivos viajes difíciles habían agotado las fuerzas de los jugadores.

«Estábamos a punto de encajar un gol antes de la pausa de hidratación. Pensé que no sobreviviríamos, que sería un desastre», admitió Tuchel. «Luego pensé que era necesario pasar a cinco defensas, al esquema 5-4-1. Pero fue un poco pronto para esa idea».

Actualmente, la selección de Inglaterra está reunida en la base de St George's Park analizando a fondo esta dura derrota. Los miembros del equipo tienen como objetivo sacar las conclusiones correctas de los errores existentes y prepararse para las próximas competiciones.