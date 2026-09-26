El gran muftí de Arabia Saudita se dirige a los militares

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El gran muftí de Arabia Saudita se dirige a los militares

Arabia Saudita El gran muftí, el jeque Saleh bin Fawzan al-Fawzan, instó a los militares que sirven en las fronteras del país a estar preparados para enfrentarse a los hutíes y cumplir con su deber.

«Manténganse unidos»

El llamamiento del muftí va dirigido a los soldados destinados en la frontera saudí y a las fuerzas de la coalición. Instó a los militares a ser pacientes, vigilantes y estar unidos, así como a seguir las órdenes de sus comandantes.

El jeque Saleh al-Fawzan destacó que defender el territorio nacional y repeler cualquier agresión es una misión fundamental. En su mensaje, afirmó que los soldados deben estar dispuestos a sacrificar sus vidas en el cumplimiento de su deber.

En un momento de creciente tensión

El llamamiento del muftí Arabia Saudita se produce en un periodo de mayor tensión entre Arabia Saudita y los hutíes. En las últimas semanas se ha informado de ataques con misiles y drones por parte de los hutíes contra territorio saudí, a los que la parte saudí ha respondido con ataques aéreos.

En su oración, el muftí también pidió proteger a Arabia Saudita y a Yemen de diversos peligros.

Arabia SauditaSaleh al-FawzanHutíesYemenConflicto
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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