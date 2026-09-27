El excentrocampista de la Premier League, Juan Mata, ha reaccionado con humor a la posibilidad de que las recientes decisiones sobre las infracciones financieras del Manchester City puedan afectar a su propia carrera. El experimentado jugador español, que participaba en la cobertura televisiva de ITV del partido entre Inglaterra y España, habló sobre el mediático proceso judicial y sus posibles consecuencias. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por Goal.com y otros medios deportivos internacionales, una comisión independiente ha declarado fundadas la mayoría de las 115 acusaciones contra el Manchester City, concretamente 114 de ellas. En este contexto, Juan Mata, quien jugó para el Manchester United entre 2014 y 2022 y terminó a menudo en segundo lugar detrás del equipo de los Citizens, reaccionó con una mezcla de humor y seriedad.

La inesperada confesión de Juan Mata

Mata recordó que, aunque ganó varios trofeos con su antiguo equipo, nunca ganó el título de la Premier League. Tras el anuncio de los resultados, aludiendo a su situación personal y deportiva, declaró: «¡En realidad, esto me afecta directamente! He jugado suficientes partidos y he tenido la suerte de ganar algunos trofeos, pero nunca he ganado la Premier League, ¿o sí? No sé qué pasará».

El jugador también añadió que los comentarios de Rodri, sobre que los éxitos se lograron en el campo y que eran el mejor equipo en ese momento, son justos, pero que es difícil predecir cuál será la resolución legal de la situación. Esta investigación abarca el período de 2009 a 2018 y es el resultado de cuatro años de profundas pesquisas.

La postura firme del club y los próximos pasos

A pesar de las acusaciones financieras, el Manchester City no cambia su postura y sigue negando rotundamente todas las alegaciones. La directiva del club ha enviado un mensaje al público, afirmando que cuenta con «pruebas irrefutables» que confirman su inocencia. En particular, el presidente del club, Khaldoon Al-Mubarak, escribió una carta abierta a los aficionados indicando que los procesos judiciales aún serán largos y que la determinación del club para defender sus derechos sigue siendo tan fuerte como al principio.

Actualmente, el mundo del fútbol espera con impaciencia las sanciones finales de la comisión. Aunque juristas y expertos señalan que el panel tiene la potestad de retirar títulos de campeón o descender al club, consideran que es más probable que se apliquen medidas como multas y deducciones de puntos, en lugar de reescribir la historia. Cualquier proceso de apelación podría retrasar aún más la ejecución de la sanción final.