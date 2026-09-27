Lamine Yamal marca un gol rápido contra Inglaterra en Wembley

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Lamine Yamal marca un gol rápido contra Inglaterra en Wembley

La selección nacional de España tomó la iniciativa desde los primeros minutos del partido contra Inglaterra en el estadio de Wembley. Según Goal.com, el inicio del encuentro fue muy favorable para los españoles, con Lamine Yamal aprovechando un error del rival para abrir el marcador. Los anfitriones se vieron en apuros debido a graves errores defensivos. Así lo informa Goal.com .

Apenas en el segundo minuto, el defensa central Marc Guéhi retuvo demasiado el balón cerca de su área. Lamine Yamal, atento a la situación, robó el esférico, avanzó hacia la portería y conectó un disparo preciso que golpeó la parte interna del poste antes de entrar. Este gol tempranero tuvo un impacto significativo en el desarrollo del juego.

Dato histórico y errores defensivos

Según las estadísticas de OptaJoe, este gol marcado por Lamine Yamal es el tercer gol más rápido que Inglaterra ha recibido en casa, en el estadio de Wembley. Los registros negativos siguen perteneciendo a los goles marcados en el primer minuto por Hungría en 1953 y Escocia en 1957.

A pesar de esto, España pudo haber ampliado la ventaja en la primera media hora. Sin embargo, el delantero Ferran Torres desperdició varias oportunidades claras. En particular, aunque marcó tras un pase de Fabián Ruiz, el árbitro señaló posición de fuera de juego y el gol fue anulado.

Las oportunidades desperdiciadas de Torres

Poco después, tras un gran pase de Yamal, Ferran Torres volvió a quedar en una posición inmejorable. Jarell Quansah cometió un error en la línea defensiva, habilitando a Torres. Sin embargo, el portero inglés James Trafford desvió el disparo del delantero con el pie, salvando a su equipo de un gol seguro.

En el minuto 27, Rodri realizó un pase filtrado excepcional desde el centro del campo. Nuevamente, gracias a un error de los defensas, Ferran Torres quedó mano a mano, pero falló su remate enviando el balón por encima del travesaño. Estas situaciones impidieron que España aumentara su dominio.

El cuerpo técnico de Inglaterra debe corregir urgentemente las brechas defensivas para evitar una derrota abultada. España, por su parte, espera que las ocasiones desperdiciadas por Torres no les cuesten caro al final. El desenlace del partido genera gran interés entre aficionados y expertos.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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