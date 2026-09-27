Uzbekistán se enfrenta a Ucrania en la decisiva 11.ª ronda de la Olimpiada de Ajedrez

La Olimpiada de Ajedrez ha llegado a su punto más emocionante y culminante: hoy a las 11:00 se dio inicio oficialmente a la 11.ª y última ronda, que determinará al nuevo campeón mundial. Tras aplastar a Armenia, múltiple campeona olímpica, por 3,5 a 0,5 en la 10.ª ronda, la selección masculina de Uzbekistán se colocó como líder en solitario con 18 puntos. El último obstáculo en el camino al título para nuestros compatriotas es Ucrania, uno de los equipos más peligrosos del torneo.

Los ucranianos, tras vencer a la poderosa China por 3-1 en la 10.ª ronda y alcanzar los 16 puntos, llegan con gran fuerza para luchar por el podio. Detrás de nuestros representantes, la India les sigue con 17 puntos. Cualquier victoria contra Ucrania convertiría a Uzbekistán en campeón olímpico sin lugar a dudas, e incluso un empate podría asegurar el título gracias a los coeficientes de desempate.

«18 puntos, el obstáculo ucraniano y las matemáticas del título»: Los 5 puntos clave de la ronda decisiva

Datos clave de la fase final y la carrera por el título:

Uzbekistán, líder absoluto: Tras 10 rondas, nuestro equipo lidera la tabla en solitario con 18 puntos;

El último rival, la fuerte Ucrania: Tras vencer a China 3-1 en la 10.ª ronda, Ucrania se suma a la lucha por el oro con 16 puntos;

La India al acecho: La India ocupa el segundo lugar con 17 puntos y espera cualquier error de Uzbekistán;

La victoria significa el título absoluto: Un triunfo en la última ronda coronará a nuestros representantes independientemente de otros resultados;

El empate también puede valer el oro: Gracias a la superioridad en los coeficientes individuales y de equipo, un empate permitiría mantener el 1.er puesto.

Olimpiada de Ajedrez: Indicadores de los aspirantes al título antes de la última ronda

Comparativa de los tres equipos líderes que luchan por las medallas de oro:

Puesto y selección Número de puntos Resultado en la 10.ª ronda Rival en la 11.ª ronda (final) Posibilidades y escenarios de título 1. UZBEKISTÁN 18 3,5 : 0,5 contra Armenia Selección nacional de Ucrania Victoria = Oro garantizado; Empate = 90% de probabilidad de título 2. India 17 Victoria registrada Selección nacional de Hungría Solo ganar y depender de que Uzbekistán pierda puntos 3. Ucrania 16 3-1 contra China Selección nacional de Uzbekistán Vencer a Uzbekistán para aspirar al podio o al oro

Análisis ajedrecístico: ¿Por qué el duelo contra Ucrania es difícil e histórico?

Conclusiones de grandes maestros internacionales, analistas y comentaristas:

«La victoria de Ucrania sobre China es una advertencia»: La facilidad con la que los ucranianos vencieron a un rival tan duro como China (3-1) demuestra que están en su mejor momento psicológico; por ello, se requiere un juego no conservador, sino muy atento y defensivo;

El choque de los primeros tableros: La increíble forma de Nodirbek Abdusattorov y Javokhir Sindarov durante la competición es el pilar del equipo; si los ucranianos confían en la experiencia, nuestros chicos pueden dominar con alta velocidad, precisión de computadora y juego dinámico;

Empate estratégico o ataque agresivo: Aunque el empate es útil para Uzbekistán, es crucial no ceder la iniciativa al estilo de los campeones; la actuación de Nodirbek en el 1.er tablero aliviará drásticamente la presión en los demás.

¿Crees que la selección de Uzbekistán podrá levantar la copa de oro tras esta última ronda contra Ucrania? ¿Qué jugador será el factor decisivo? ¡Deja tus pronósticos en los comentarios y comparte este análisis para apoyar a nuestra selección en este duelo histórico!