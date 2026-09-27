«Están perdiendo muy mal»: Trump rechaza el acuerdo de paz propuesto por Irán

·3·Mundo
«Están perdiendo muy mal»: Trump rechaza el acuerdo de paz propuesto por Irán

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio han alcanzado una nueva etapa con enfrentamientos diplomáticos inesperados. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró abiertamente que ha rechazado categóricamente una nueva propuesta de paz presentada por Teherán, que contemplaba la apertura del estrecho de Ormuz. El jefe de la Casa Blanca enfatizó que Irán intenta llegar a un acuerdo apresurado porque se encuentra en una situación militar y económica difícil, sufriendo graves derrotas. «Quieren un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz porque están perdiendo muy mal. Me encanta hacer tratos, pero el que ellos proponen es totalmente inaceptable para nosotros», declaró Trump.

Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán había anunciado, en los pasillos de la Asamblea General de la ONU, que había enviado a Washington, a través de países mediadores, una propuesta especial para abrir el estrecho de Ormuz, de importancia estratégica, en un plazo de siete días. Sin embargo, este rechazo de Washington ha aumentado aún más la incertidumbre sobre el mercado petrolero mundial y el equilibrio militar en la región.

«Estrecho de Ormuz, plazo de 7 días y el 'no' de Trump»: 5 puntos clave del conflicto diplomático

Hechos más importantes de la última ola de negociaciones entre EE. UU. e Irán:

  • Trump rechaza oficialmente el acuerdo: El presidente de EE. UU. afirmó que la propuesta de paz de Irán no cumple con las condiciones de Washington;

  • La propuesta de 7 días de Teherán: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán había propuesto, a través de mediadores en la cumbre de la ONU, abrir el estrecho de Ormuz en una semana;

  • «Están perdiendo muy mal»: El jefe de la Casa Blanca interpretó el deseo de Irán de llegar a un acuerdo como una señal de su debilitamiento estratégico y derrota;

  • El estrecho de Ormuz: una palanca clave: El estrecho, arteria vital del comercio petrolero mundial, se ha convertido en una carta de negociación principal para ambas partes;

  • Las nuevas demandas de Washington: La administración estadounidense no se limita a la apertura del estrecho y exige un acuerdo de capitulación basado en condiciones más amplias y completas.

Confrontación entre EE. UU. e Irán: Comparación de la propuesta y el rechazo

Comparación de las visiones y condiciones oficiales de las partes sobre el estrecho de Ormuz:

Indicadores y criterios

Propuesta de la parte iraní (vía ONU)

Posición de Donald Trump y EE. UU.

Objetivo principal e iniciativa

Reapertura del estrecho de Ormuz en 7 días

No aceptación de la propuesta, rechazo total del acuerdo

Canal de negociación

Mediadores en el marco de la Asamblea General de la ONU

Prensa abierta y declaraciones contundentes de la Casa Blanca

Evaluación de la situación

Intento de compromiso diplomático y reducción de tensiones

«Irán está perdiendo muy mal y está desesperado»

Reacción al acuerdo

Acuerdo decisivo rápido y a corto plazo

«Me encantan los tratos, pero estas condiciones no son aceptables»

Nivel de presión geopolítica

Presionar mediante el cierre del estrecho

Estrategia de aumentar la presión militar y las sanciones

Consecuencia probable

Esperanza de restablecer las rutas comerciales en la región

Una nueva y más grave fase de tensión en Oriente Medio

Análisis geopolítico y energético: ¿Por qué Trump no aceptó la propuesta iraní?

Conclusiones de politólogos internacionales, analistas militares y expertos del mercado petrolero:

  • «Presión máxima y aprovechamiento de la debilidad»: Trump percibió la propuesta urgente de Irán como una señal del debilitamiento de Teherán; el líder estadounidense aplica una táctica de no cerrar un trato fácil cuando el oponente está en dificultades, sino imponerle condiciones de capitulación política y económica máxima;

  • El riesgo global del estrecho de Ormuz: Cerca del 20% del petróleo crudo transportado por mar en el mundo pasa por el estrecho de Ormuz; impedir que Irán negocie con la apertura o cierre de este estrecho es una cuestión de prestigio estratégico para Washington;

  • La trampa del «plazo de 7 días»: La promesa de abrir el estrecho en siete días bajo el marco de la ONU se considera una forma de que Irán gane tiempo, alivie temporalmente la presión de las sanciones y recupere fuerzas, por lo que la Casa Blanca consideró esta condición peligrosa.

¿Cree que el rechazo de Donald Trump a un acuerdo de paz con Irán podría provocar enfrentamientos mayores en Oriente Medio? ¿Cómo cree que este conflicto en torno al estrecho de Ormuz afectará los precios del petróleo y la economía mundial? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis sobre este giro drástico en la escena geopolítica con todos los interesados!

Donald TrumpIránEstrecho de OrmuzAsamblea General de la ONUGeopolítica
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cena de gala en la Casa Blanca en honor a Xi Jinping: brindis históricosCena de gala en la Casa Blanca en honor a Xi Jinping: brindis históricos25 septiembre 07:59Irán promete una respuesta a Ucrania tras el ataque a un buque mercante en el mar CaspioIrán promete una respuesta a Ucrania tras el ataque a un buque mercante en el mar Caspio26 julio 22:28EE. UU. - Irán bajo el fuego de la guerra: Trump da una orden inesperada, uso inédito de dronesEE. UU. - Irán bajo el fuego de la guerra: Trump da una orden inesperada, uso inédito de drones14 julio 09:23Se revelan los detalles del acuerdo firmado entre EE. UU. e IránSe revelan los detalles del acuerdo firmado entre EE. UU. e Irán18 junio 15:40Donald Trump anuncia acuerdo de paz entre EE. UU. e IránDonald Trump anuncia acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán14 junio 16:43Movimiento sorpresa de Trump: EE. UU. toma el control de Ormuz e impone un arancel del 20 %Movimiento sorpresa de Trump: EE. UU. toma el control de Ormuz e impone un arancel del 20 %14 julio 10:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo