El inusual aperitivo de un oncólogo sorprende a todos

Los aperitivos habituales del oncólogo Amit Garg han provocado un intenso debate en las redes sociales. Especialmente, su forma inusual de consumir guisantes congelados ha llamado la atención de muchos.

El Dr. Garg, de 45 años, afirma que le encantan los guisantes congelados y destaca que estas verduras pueden tener un valor nutricional similar al de los productos recién cosechados. Su vídeo sobre estos aperitivos se hizo viral, recibiendo casi 30 000 reacciones.

El médico consume los guisantes de tres formas. En la primera, los pone en una copa de vino con queso parmesano, mantequilla y sal. En otra, los tritura para hacer un dip y untarlos en pan. En la tercera, los mezcla con yogur griego, queso feta, menta y aceite de oliva.

Al Dr. Garg también le gusta añadir mantequilla a frutas y verduras, incluso a las ciruelas pasas. Algunos usuarios de internet se mostraron sorprendidos por el alto contenido calórico de estos aperitivos.

A pesar de ello, el médico defiende su elección. Asegura que los estudios demuestran que los guisantes frescos y congelados tienen niveles similares de proteínas, fibra, vitamina C y vitaminas del grupo B.

«Las verduras congeladas son una buena alternativa y se conservan durante más tiempo», declaró el médico, que cuenta con 63 000 seguidores, a la revista Need To Know.

La mantequilla tiene un alto contenido en grasas saturadas y puede elevar el colesterol. Aunque el aceite de oliva se considera una alternativa más saludable, el Dr. Garg señala que la mantequilla aporta sabor a las verduras, facilitando su consumo.

Sin embargo, su receta no ha gustado a todos. Se han dejado comentarios como «No, guisantes no», «¿Dónde está la mantequilla?» y «¿Ciruelas pasas con mantequilla?». Otros, en cambio, apoyaron la idea y expresaron su gusto por los guisantes.

Entre los otros aperitivos favoritos del Dr. Garg se encuentran los frutos secos, el yogur griego, las bayas, las manzanas, el hummus y verduras como el pepino.

Como oncólogo, advierte sobre la desinformación nutricional en internet. Insiste en que no es correcto creer en afirmaciones de que ciertos alimentos «alimentan» el cáncer o que un solo producto puede prevenir la enfermedad.

«La alimentación no es tan sencilla. No hace falta ser perfecto, céntrate en hábitos saludables a largo plazo», dijo el médico.

Recomienda una dieta rica en proteínas, frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y frutos secos, limitando los productos ultraprocesados. También señala que una dieta rica en fibra está relacionada con una reducción del riesgo de cáncer colorrectal.