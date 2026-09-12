La victoria tan esperada de Bibisara: ¡la broma de Sindarov y una dulce venganza contra Shuvalova!

En la ciudad india de Bangalore, el torneo por equipos más prestigioso y con la mayor bolsa de premios, Tech Mahindra Global Chess League-2026 está siendo testigo de un verdadero drama ajedrecístico y momentos sensacionales. Una de las reinas del ajedrez más talentosas del mundo, la kazaja Bibisara Assaubayeva, doble campeona mundial de blitz, finalmente logró su primera victoria individual en el torneo. Tras una serie de resultados desafortunados en las primeras rondas, la ajedrecista kazaja liberó todas sus emociones tras esta partida. Lo más interesante es que Bibisara reveló que el joven prodigio uzbeko, el campeón olímpico Javokhir Sindarov, la apoyó moralmente con una broma sincera sobre sus fracasos. Una venganza implacable contra la rusa Polina Shuvalova, una contundente victoria por 13-5 y el título de mejor jugadora del encuentro: todo esto ha vuelto a poner a Assaubayeva en el centro de atención. Entonces, ¿qué le dijo exactamente Javokhir Sindarov a su compañera de equipo y cómo cambió esta victoria el destino del equipo «FYERS American Gambits»?

«Javokhir me dijo: “Tengo tantas victorias, ¿quieres que te regale una?”»: la confesión sincera de Bibisara

Tras el encuentro en Bangalore, Bibisara Assaubayeva reveló los detalles de su tan esperada victoria y de la interesante conversación con su compañero de equipo Javokhir Sindarov:

«Sentía que no podía ganar en absoluto»: «Finalmente, gané mi primera partida en este torneo. Porque, viendo cómo jugué algunas de mis partidas, parecía que esto era imposible», admitió la ajedrecista sobre la presión psicológica al inicio del torneo;

Trolling inusual y apoyo de Sindarov: La gran maestra kazaja recordó la broma del ajedrecista uzbeko: «Ayer, Javokhir bromeó conmigo: “¿Quizás debería regalarte una de mis victorias? Tengo demasiadas”»;

«¡Ahora tengo mi propia victoria!»: Bibisara respondió dignamente a la broma de Javokhir: «Pero creo que ahora tengo mi propia victoria y estoy muy feliz de que hayamos ganado el encuentro junto con nuestro equipo», declaró, sin ocultar su alegría.

Una paliza total de 3-0: una dulce venganza contra Polina Shuvalova

El encuentro de la octava ronda se convirtió en un enfrentamiento de principios en el tablero femenino:

Duelo entre Assaubayeva y Shuvalova: En la octava ronda del torneo, Bibisara realizó movimientos inteligentes con las piezas blancas contra la fuerte ajedrecista rusa Polina Shuvalova;

3-0: una venganza implacable: Tras haber perdido contra Shuvalova en la primera vuelta, Assaubayeva no dejó ninguna oportunidad a su rival esta vez, ganando con autoridad por 3-0 y vengando su dolorosa derrota;

La mejor jugadora del encuentro: Por esta partida intensa e impecable, Bibisara Assaubayeva fue elegida por los organizadores como la mejor ajedrecista de todo el encuentro y fue galardonada con un premio individual especial.

Una paliza de 13-5: los «FYERS American Gambits» aplastaron a su rival

Esta brillante victoria de Assaubayeva fue el impulso decisivo para el éxito colectivo de todo el equipo:

Los «Ganges Grandmasters» fueron aplastados: El equipo «FYERS American Gambits», donde juegan Bibisara y Javokhir Sindarov, logró una victoria grande e implacable de 13-5 contra el club «Ganges Grandmasters», que cuenta con una plantilla potente, en esta ronda;

Javokhir Sindarov serie de victorias: El joven gran maestro uzbeko se ha convertido en el principal «goleador» del equipo en este torneo gracias a su juego estable y de alto nivel;

Un paso audaz hacia el liderazgo del torneo: Gracias a esta victoria, el equipo «Gambits» fortaleció drásticamente su posición en la tabla general del torneo y aumentó significativamente sus posibilidades de llegar a la fase final.

El hecho de que las estrellas del ajedrez de Asia Central se unan bajo la bandera de un mismo equipo en la escena internacional, se apoyen mutuamente y logren victorias a pesar de estas bromas sinceras, despierta un gran sentimiento de orgullo en el corazón de los aficionados.

¿Crees que el tándem de Javokhir Sindarov y Bibisara Assaubayeva puede llevar al equipo «FYERS American Gambits» al campeonato de la liga global de ajedrez en Bangalore? ¿Cómo valoras esta dominación de los ajedrecistas de Asia Central en la escena mundial? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este alegre análisis del mundo del deporte con todos los entusiastas del ajedrez y tus amigos!