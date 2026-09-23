Uzbekistán, líder de la Olimpiada, contra China por el 1er puesto: todos los emparejamientos de la 7ª ronda

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Uzbekistán, líder de la Olimpiada, contra China por el 1er puesto: todos los emparejamientos de la 7ª ronda

En la antigua y siempre joven ciudad de Samarcanda, que acoge la 46ª Olimpiada de Ajedrez, la lucha alcanza su punto culminante. Se espera que los partidos de la 7ª ronda de hoy no solo aclaren la situación en la tabla, sino que también definan al gran favorito para el título. La selección masculina de Uzbekistán, líder en solitario, se enfrenta a un verdadero «partido final»: nuestros grandes maestros se medirán ante su principal perseguidor, la poderosa selección de China.

En este duelo, nuestros representantes tendrán una ventaja estratégica al jugar con las piezas blancas en el 1er tablero. Nuestros otros equipos locales también se enfrentan a pruebas serias: Uzbekistán-2 se mide ante Francia, una de las potencias europeas, mientras que Uzbekistán-3 juega contra Sudáfrica. En el torneo femenino, las uzbekas se enfrentarán a Eslovenia, el segundo equipo a Tayikistán y el tercero a Perú.

Entonces, en Samarcanda, ¿podrán nuestros chicos romper el muro chino en esta intensa 7ª ronda para consolidar el liderato, cómo se repartirán las fuerzas en los choques entre los grandes del mundo y cómo avanza el camino hacia las medallas de oro?

«Batalla por el oro, prueba francesa y derbi de hermanos»: 5 puntos clave de la 7ª ronda

Los momentos más destacados de la 7ª ronda de la Olimpiada de Samarcanda:

  • El choque central de la Olimpiada: Se celebrará un superpartido decisivo por el 1er puesto entre el líder, Uzbekistán, y China, que ocupa el 2º lugar;

  • La ventaja de las blancas: El equipo de Uzbekistán jugará con blancas en el 1er tablero, lo que permite tomar la iniciativa desde la apertura;

  • Un rival difícil para Uzbekistán-2: Nuestro segundo equipo, compuesto por jóvenes talentos, se enfrentará a Francia, considerada parte de la élite ajedrecística;

  • Ronda crucial para el equipo femenino: Mientras nuestro primer equipo debe superar la prueba eslovena, Uzbekistán-2 en Asia Central se enfrentará a Tayikistán en un derbi;

  • Choques entre grandes del mundo: En la 7ª ronda también se disputarán los encuentros Armenia — EE. UU., Inglaterra — India (hombres) y China — Kazajistán, Alemania — India (mujeres).

Olimpiada de Ajedrez: todos los emparejamientos de la 7ª ronda

Distribución de los encuentros principales en Samarcanda:

Uzbekistán, líder de la Olimpiada, contra China por el 1er puesto: todos los emparejamientos de la 7ª ronda

Categoría

Blancas (Team White)

Negras (Team Black)

Importancia e intriga del partido

Hombres (Top match)

UZBEKISTÁN

CHINA

Duelo por el oro entre el 1er y 2º puesto

Hombres

UZBEKISTÁN-2

FRANCIA

Examen de los jóvenes ante un grande de Europa

Hombres

UZBEKISTÁN-3

SUDÁFRICA

Oportunidad para sumar puntos

Hombres (Otros)

Armenia

Inglaterra

Alemania

Serbia

EE. UU.

India

Turquía

Kazajistán

Fuerte competencia por las medallas

Mujeres

UZBEKISTÁN

ESLOVENIA

Lucha por escalar posiciones

Mujeres

UZBEKISTÁN-2

TAYIKISTÁN

Enfrentamiento de principio en Asia Central

Mujeres

UZBEKISTÁN-3

PERÚ

Experiencia internacional y lucha por puntos

Mujeres (Otros)

China

Alemania

Polonia

Kazajistán

India

Georgia

Duelo entre líderes y la élite femenina

Uzbekistán, líder de la Olimpiada, contra China por el 1er puesto: todos los emparejamientos de la 7ª ronda

Experticia en ajedrez y táctica: ¿dónde se decidirá el destino del encuentro Uzbekistán — China?

Conclusiones de grandes maestros internacionales y analistas:

  • El duelo de principio en el 1er tablero: Para Uzbekistán, tener las blancas en el primer tablero permite presionar desde los primeros movimientos; mantener la iniciativa y no perder en este tablero es clave para el espíritu de equipo frente a China;

  • La solidez clásica de China: El equipo chino suele ser muy frío, juega sin errores en posiciones defensivas y espera los fallos tácticos; el estilo dinámico y ofensivo de nuestros chicos debe ser el arma decisiva para romper las barreras posicionales de los chinos;

  • El papel estratégico de los tableros inferiores (3 y 4): En estos superpartidos, los tableros 1 y 2 suelen terminar en tablas; por eso, el destino de la victoria colectiva se decide a menudo en las intensas batallas de los tableros 3 y 4;

  • Presión psicológica y los fans de Samarcanda: La responsabilidad que recae sobre nuestro equipo, líder en casa, es alta, pero el apoyo directo de los aficionados locales dará a nuestros chicos fuerza y determinación extra.

La 7ª ronda en Samarcanda podría abrir el camino hacia una nueva gran victoria en la historia del ajedrez uzbeko.

En su opinión, ¿podrá la selección masculina de Uzbekistán vencer a China hoy y consolidar su camino hacia el título? ¿Qué tablero cree que decidirá el destino del partido? ¡Deje sus opiniones y pronósticos en los comentarios y comparta este análisis exclusivo de la fiesta histórica del ajedrez en Samarcanda con todos los aficionados!

Samarcanda46ª Olimpiada de AjedrezSelección de UzbekistánSelección de ChinaMedallas de oro
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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