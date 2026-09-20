Aliento olímpico en Samarcanda: ¡Uzbekistán derrota a Turquía y Argentina!

Ha finalizado la 4ª ronda de la 46ª Olimpiada de Ajedrez, que se celebra en la antigua y eterna Samarcanda. Los equipos nacionales de Uzbekistán, que avanzan hacia las medallas de oro en casa, siguen deleitando a sus seguidores. En el duelo central masculino, nuestros campeones vigentes derrotaron a una peligrosa e intensa selección de Turquía por 2,5 a 1,5; la victoria decisiva de Nodirbek Yakubboyev en el tercer tablero selló el destino del encuentro.

Por su parte, nuestra selección femenina logró una victoria contundente por 3-1 contra Argentina, representante de renombre de América Latina, consolidando su posición en la parte alta de la tabla. Al mismo tiempo, nuestros equipos 2 y 3, que defienden el honor de Uzbekistán en las arenas de Samarcanda, también participaron en duelos intensos.

¿Qué táctica se escondía tras los difíciles empates de Nodirbek Abdusattorov y Javohir Sindarov, cómo Tohirjonova y Omonova lograron la victoria para nuestro equipo femenino y cuál es la relación de fuerzas en Samarcanda tras la 4ª ronda?

«El punto de oro de Yakubboyev y el triunfo de las damas»: crónica de la 4ª ronda

Los momentos más candentes e importantes de los debates en Samarcanda:

Batalla sin cuartel contra Turquía (2,5 : 1,5): En el 1er tablero, Nodirbek Abdusattorov firmó un complejo empate posicional contra el prodigio turco Yagiz Kaan Erdogmus, mientras que en el 2º tablero, Javohir Sindarov hizo lo propio ante Ediz Gurel; Shamsiddin Vohidov también repartió el punto. El destino del encuentro lo decidió en el 3er tablero Nodirbek Yakubboyev, quien derrotó con sangre fría a Vahap Sanal.

Victoria de las damas contra Argentina (3:1): Mientras Afruza Hamdamova en el 1er tablero y Guldona Karimova en el 4º empataron, Gulruhbegim Tohirjonova y Umida Omonova destrozaron a sus rivales, sumando 2 puntos cruciales al marcador del equipo.

Lucha de los equipos reserva: El equipo masculino «Uzbekistán-3» aplastó a Yemen por 3,5 : 0,5. El «Uzbekistán-2» perdió dolorosamente ante Nueva Zelanda por 1,5 : 2,5.

Resultados de los equipos femeninos 2 y 3: La República Kirguisa derrotó al «Uzbekistán-2» por 3:1, mientras que el «Uzbekistán-3» luchó hasta los últimos segundos contra Cuba, cayendo por 1,5 : 2,5.

Olimpiada de Ajedrez de Samarcanda. Acta oficial de resultados de la 4ª ronda

Protocolo completo de los encuentros con la participación de todos los equipos de Uzbekistán:

Competición / Categoría Encuentro Resultado final Resultados por tablero Hombres (Principal) Uzbekistán — Turquía 2,5 : 1,5 Abdusattorov 0,5:0,5, Sindarov 0,5:0,5, Yakubboyev 1:0, Vohidov 0,5:0,5 Hombres (Equipo 2) Nueva Zelanda — Uzbekistán-2 2,5 : 1,5 Abdisalimov 0,5:0,5, Suyarov 1:0, Nigmatov 0:1, Begmuratov 1:0* Hombres (Equipo 3) Uzbekistán-3 — Yemen 3,5 : 0,5 Saydaliyev 0,5:0,5, Rahmatullayev 1:0, Abdurahmonov 1:0, Omonov 1:0 Mujeres (Principal) Uzbekistán — Argentina 3 : 1 Hamdamova 0,5:0,5, Tohirjonova 1:0, Omonova 1:0, Karimova 0,5:0,5 Mujeres (Equipo 2) Uzbekistán-2 — República Kirguisa 1 : 3 Yakubbayeva 1:0, Malikova 0:1, Salimova 0:1, Mansurova 0:1 Mujeres (Equipo 3) Cuba — Uzbekistán-3 2,5 : 1,5 Aktamova 0,5:0,5, Bobomurodova 1:0, Ahmedova 0:1, Shokirjonova 0:1

Análisis táctico: Los expertos sobre la marcha de nuestros equipos

Conclusiones principales de grandes maestros internacionales y analistas de ajedrez:

Estrategia de equipo pragmática: El equipo masculino principal no corrió riesgos innecesarios contra Turquía; se registraron empates seguros con negras en los dos primeros tableros, dejando la presión principal a los blancos, Yakubboyev y Vohidov, un plan que funcionó a la perfección.

La técnica de sangre fría de Yakubboyev: La maestría de Nodirbek Yakubboyev en el final y su presión posicional brindaron al equipo una de las victorias más importantes en el camino al título.

Ofensiva del equipo femenino: Las victorias contundentes de Tohirjonova y Omonova en los tableros centrales demuestran que el equilibrio de liderazgo está bien establecido.

Una gran escuela de experiencia para los jóvenes: Para nuestros jóvenes talentos en los equipos reserva, este campeonato mundial sirve como trampolín inigualable para aumentar su responsabilidad y destreza.

Los debates de ajedrez en Samarcanda se vuelven cada día más intensos, y los equipos principales de Uzbekistán avanzan con confianza en la carrera por las medallas.

¿Cree que el equipo masculino de Uzbekistán podrá retener su título olímpico en casa? ¿Cómo evalúa las posibilidades de nuestro equipo femenino de entrar en el top 3 este año? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta estos brillantes resultados de la Olimpiada de Samarcanda con todos los aficionados al ajedrez!