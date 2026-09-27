Un niño de 9 años gasta 118 mil dólares de su padre para alcanzar la fama

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Un niño de 9 años gasta 118 mil dólares de su padre para alcanzar la fama

Un escolar de nueve años, con el deseo de convertirse en un bloguero famoso, utilizó en secreto la tarjeta corporativa de su padre y gastó casi 118 mil dólares.

Resultó que el niño Minecraft compró publicidad a blogueros importantes para popularizar su canal de YouTube dedicado al juego. Además, utilizó servicios de promoción pagados para su canal.

Lo más curioso es que el padre del niño no tenía idea de estos gastos. Se enteró del incidente después de que le preguntaran en su trabajo sobre el destino de los fondos de la tarjeta corporativa.

El niño, por su parte, dio una versión diferente a los suscriptores de su canal. Afirmó que sus padres estaban al tanto del dinero gastado en publicidad y que lo apoyaban.

Como resultado, el deseo de fama del niño se convirtió para la familia en un gasto inesperado de casi 118 mil dólares.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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