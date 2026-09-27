Final de la Copa Mundial 2030: La rivalidad entre España y Marruecos

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Final de la Copa Mundial 2030: La rivalidad entre España y Marruecos

En el mundo del fútbol sala y el fútbol, continúan los intensos debates sobre la organización de la Copa Mundial 2030. Aunque la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha otorgado el derecho a organizar este prestigioso torneo a una candidatura conjunta de tres países –España, Portugal y Marruecos–, la cuestión de en qué país se celebrará el encuentro más importante, la final, está causando serias controversias. Actualmente, una rivalidad latente se está intensificando entre Madrid y Rabat. Así lo informa Goal.com informa .

Se ha anunciado que los tres primeros partidos simbólicos del torneo se organizarán en Argentina, Uruguay y Paraguay para celebrar el centenario de la competición. Sin embargo, el lugar donde se celebrará la final principal se ha convertido en el principal punto de disputa entre España y Marruecos. Ambas partes presentan diversos argumentos para justificar su derecho a albergar este encuentro histórico.

Las pretensiones de España y su potencial de infraestructura

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Lusan, ha subrayado en varias ocasiones que la final debe celebrarse en España. Según él, sería inexplicable ceder el partido decisivo a otro país, ya que España posee el mayor potencial organizativo. Además, la parte española destaca sus grandes estadios en proceso de renovación, como el Santiago Bernabéu y el Camp Nou.

Sin embargo, existen factores serios que ensombrecen las posibilidades de la candidatura española. Los recientes incidentes de racismo observados en los estadios españoles están siendo objeto de intensos debates. Esto plantea una cuestión ética importante: ¿es apropiado organizar la final de un Mundial, que une a personas de todas las razas y colores, en un país donde los problemas de lucha contra el racismo no se han resuelto?

Las oportunidades de Marruecos y la idea de una costa segura

La estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, había exigido anteriormente que se retirara la Copa Mundial a España si no mejoraba la lucha contra el racismo. Aunque los medios españoles protestaron enérgicamente en aquel momento, los acontecimientos de los últimos días han demostrado la relevancia de las palabras del jugador. Esta situación se ha convertido en uno de los factores que juegan a favor de Marruecos.

Marruecos, por su parte, se prepara para demostrar sus estadios modernos y su organización ejemplar al albergar la Copa Africana de Naciones 2025. Los representantes del norte de África promueven activamente la idea de que la orilla sur del Mediterráneo puede ser un lugar seguro y moderno para la final de un Mundial histórico. Como resultado, la FIFA se enfrenta a una elección muy delicada y responsable.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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