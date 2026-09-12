Final de la Copa Mundial 2030: El Primer Ministro de Marruecos critica a la dirección del fútbol

Los debates sobre dónde se celebrará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030 se están intensificando. Según informa BBC Sport, el Primer Ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch, tuvo que intervenir oficialmente tras las declaraciones precipitadas del presidente de la federación de fútbol del país sobre la final del torneo. El jefe de gobierno dio una advertencia estricta al dirigente del fútbol nacional para que deje de hacer promesas públicas e infundadas sobre asuntos que aún no han sido confirmados oficialmente. Así lo informa Goal.com informa .

Cabe recordar que la edición de 2030 será el torneo del centenario en la historia del fútbol, organizado por Marruecos junto con España y Portugal. Además, los partidos inaugurales se celebrarán en países de Sudamérica como homenaje a la historia del torneo. Sin embargo, el estadio que albergará la gran final aún no ha sido anunciado oficialmente por la FIFA.

Reclamaciones desde las tribunas políticas

El conflicto surgió después de que el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, afirmara en un acto político que el nuevo estadio de Casablanca tendría el «honor» de albergar la final. Declaraciones tan bruscas y no coordinadas podrían haber provocado malentendidos diplomáticos con los socios europeos.

En su discurso durante un mitin público, el Primer Ministro Aziz Akhannouch reaccionó con firmeza: «No propongan organizar la gran final en Marruecos cuando aún no hemos discutido este tema con nuestros aliados, España y Portugal. Hermanos, debe haber un poco de respeto. Dejen de tirar de la alfombra bajo nuestros pies usando promesas electorales. Estos son asuntos de gran envergadura».

España también tiene sus pretensiones

Actualmente, el país norteafricano está volcando sus esfuerzos para traer la final de la Copa Mundial al continente por primera vez desde que Sudáfrica fuera anfitriona en 2010. Sin embargo, los responsables del fútbol español también insisten en que el partido decisivo se juegue en su territorio. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael del Amo, expresó su opinión en una entrevista en la radio Cadena SER.

«Aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión, considero que España es el lugar adecuado para la final y no puede ser de otra manera», afirmó Del Amo. Según él, la capacidad del país para organizar grandes eventos no está en duda. Además, la posición española se ve reforzada por los éxitos recientes de su selección nacional masculina y por la disponibilidad de estadios de clase mundial como el renovado Santiago Bernabéu en Madrid y el Spotify Camp Nou en Barcelona.

La FIFA, por su parte, no tiene prisa por hacer una declaración final al respecto. El organismo rector del fútbol mundial se limita a señalar que la decisión pertinente se anunciará a su debido tiempo.