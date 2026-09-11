Rafael Márquez nombrado entrenador de la selección mexicana

La leyenda del fútbol mexicano, Rafael Márquez, ha asumido oficialmente el cargo de director técnico de la selección nacional. El exdefensor, quien dejó una huella imborrable en el fútbol durante casi dos décadas, tiene la misión de liderar al equipo en la Copa Mundial 2030 y llevarlo a nuevos horizontes. Así lo informa Goal.com reporta .

Se ha informado que, antes de llegar a este puesto, el estratega de 47 años trabajó como asistente en el cuerpo técnico de Javier Aguirre desde agosto de 2024. Tras alcanzar los octavos de final en la pasada Copa del Mundo, la directiva de la federación decidió realizar cambios profundos en el equipo.

Aunque el exjugador del FC Barcelona participó en cinco mundiales como futbolista, nunca logró superar la barrera de los cuartos de final. Ahora, se ha fijado como objetivo principal alcanzar desde el banquillo lo que no pudo como jugador y romper la maldición de los «cuartos de final» que ha perseguido a la selección durante años.

Planes y objetivos del nuevo entrenador

En su conferencia de prensa, Rafael Márquez destacó que aprovechará al máximo esta segunda oportunidad. «Como jugador, participé en cinco mundiales y no logré los resultados que deseaba. Ahora llego a esta instancia como entrenador y espero, ante todo, clasificar al Mundial y obtener un resultado totalmente distinto», señaló el técnico.

Reconoció que su vasta experiencia como jugador le será útil en su nuevo rol, aunque admitió que la responsabilidad de ser entrenador es mucho mayor. Manifestó ser consciente de que vendrán tiempos difíciles, pero confía en superar todos los obstáculos junto al equipo.

Un cuerpo técnico experimentado

Márquez no comienza solo; ha formado un equipo de trabajo compuesto por expertos de gran trayectoria. Entre ellos, su excompañero Andrés Guardado, con quien compartió cuatro mundiales, además de los asistentes Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma, se han integrado a su cuerpo técnico.

El estratega señaló que no empieza de cero y que su etapa bajo el mando de Javier Aguirre le brindó una experiencia invaluable. Destacó que conoce bien a los jugadores y el entorno, y que contará con el apoyo de un grupo experimentado que ha trabajado al más alto nivel.