La participación de Harry Kane en el Mundial de 2030 será difícil

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La participación de Harry Kane en el Mundial de 2030 será difícil

El capitán de la selección inglesa, Harry Kane, podría tener muchas dificultades para disputar el Mundial de 2030, como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los últimos años de sus carreras. El excentrocampista del Bayern Munich, Dietmar Hamann, expresó esta opinión sobre el futuro del delantero en una entrevista concedida a GOAL. Así lo ha informado Goal.com.

El delantero, que acaba de cumplir 33 años, ha marcado 85 goles con la selección inglesa, estableciendo un récord histórico. También es el máximo goleador del Tottenham y ha conseguido 146 goles en 147 partidos con el Bayern Munich. Aunque su contrato con el gigante alemán se acerca a su vencimiento, ambas partes están cerca de firmar un nuevo acuerdo.

Los próximos torneos y el factor de la edad

Según GOAL, Dietmar Hamann duda de que el capitán inglés pueda disputar el Mundial de 2030 a los 36 años. En su opinión, alcanzar el nivel de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y mantener un rendimiento tan alto durante tantos años es una tarea difícil para cualquier futbolista.

Hamann declaró al respecto: “Ahora tiene 33 años y dentro de cuatro tendrá más de 36. Es una exigencia enorme. Hemos visto a dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos participar en un Mundial: uno jugó bien y el otro no. Saben, yo no habría colocado a Kane al mismo nivel que esos dos jugadores.”

Logros y perspectivas

Según el especialista, el hecho de que Harry Kane disputara muchos partidos en las categorías inferiores desde muy joven y afrontara una gran carga de trabajo en la Premier League inglesa también podría afectar a su estado físico. Aun así, el futbolista se ha mantenido alejado de las lesiones graves, conserva su excelente nivel y es considerado uno de los principales candidatos al Balón de Oro 2026.

Por ahora, la selección inglesa no cuenta con un delantero centro capaz de reemplazarlo. Por ello, se espera que Kane siga liderando al equipo como capitán hasta la Eurocopa 2028, que se disputará en casa.

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