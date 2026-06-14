Brasil deja escapar la victoria ante Marruecos

Las selecciones nacionales de Brasil y Marruecos se enfrentaron en el Grupo C durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En un encuentro emocionante e intenso, los equipos repartieron los puntos. Marruecos abrió el marcador primero: Ismael Saibari anotó en el minuto 21. Brasil igualó en el minuto 32 gracias a un gol de Vinícius Júnior.

Durante el partido, Brasil dominó la posesión con un 54 por ciento, mientras que Marruecos tuvo un 46 por ciento. A pesar de esto, Marruecos se mostró más activo en cuanto a disparos: realizaron 13 intentos en total, frente a los 8 de Brasil. En tiros a puerta, Brasil registró 5 y Marruecos 4.

En cuanto a los pases, Brasil completó 499 con una precisión del 87 por ciento. Marruecos realizó 473 pases con un 88 por ciento de precisión. La lucha también fue intensa en las faltas: Brasil cometió 16 faltas, mientras que Marruecos cometió 14. Brasil recibió 2 tarjetas amarillas, mientras que Marruecos terminó el partido sin amonestaciones.

Brasil fue mucho más activo en los tiros de esquina con 6, mientras que Marruecos registró 2. En cuanto a los fueras de juego, Marruecos fue señalado una vez, mientras que no se registraron fueras de juego para Brasil. Tras este resultado, Marruecos y Brasil han sumado 1 punto cada uno en el Grupo C, con Marruecos ocupando actualmente el primer lugar y Brasil el segundo.