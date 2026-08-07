Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane

El exdelantero de la selección inglesa Chris Waddle declaró en una entrevista concedida a GOAL que disputar el Mundial de 2030 sería un gran desafío para Harry Kane. Instó al futbolista a aprender de la experiencia de Cristiano Ronaldo y a reflexionar detenidamente sobre su futuro internacional. Goal.com informa de ello.

A sus 33 años, Harry Kane juega actualmente en el Bayern Múnich y mantiene un excelente estado de forma. Es el máximo goleador de la historia de la selección inglesa, con 85 tantos, y está muy cerca de superar el récord de Peter Shilton, que disputó 125 partidos internacionales.

Los grandes torneos que se avecinan y los récords personales

Según los especialistas, se espera que Kane lidere al equipo como capitán en el Mundial de 2026 y que siga siendo una figura clave en la Eurocopa de 2028, que se celebrará en casa. La falta de alternativas en la posición de delantero centro hace que los entrenadores sigan recurriendo constantemente a él.

Sin embargo, con el paso de los años, Kane deberá prestar atención a su estado físico, como cualquier futbolista. Aunque leyendas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi prolongaron sus carreras durante mucho tiempo, una longevidad así es una excepción en el mundo del fútbol.

El estado físico y la opinión de Chris Waddle

Chris Waddle, colaborador de BetBrain, declaró a GOAL que la principal virtud de Harry Kane es su gran inteligencia futbolística, ya que no basa su juego en la velocidad. Aun así, el ralentizamiento de las piernas con la edad es un proceso inevitable.

Waddle puso como ejemplo los partidos de Portugal en las últimas grandes competiciones y señaló que el estado físico de Cristiano Ronaldo ya no respondía a las exigencias del fútbol de alto nivel. Por ello, Harry Kane debe evaluar con realismo sus posibilidades de aquí al Mundial de 2030.