Noctua y Forced Physics desarrollan un refrigerador por aire de 2000 W

El famoso fabricante de sistemas de refrigeración Noctua ha anunciado una asociación de investigación con Forced Physics DCT. Como parte de esta colaboración, ambas partes trabajarán en la adaptación de la tecnología de refrigeración por microcanales de aire, denominada JouleForce, para PC y estaciones de trabajo. Según Ixbt.com, esta solución innovadora es capaz de disipar más de 2000 W de calor en entornos industriales sin utilizar líquidos. Así lo informa Ixbt.com.

A diferencia de los disipadores tradicionales, la tecnología JouleForce no depende de un gran conjunto de aletas de aluminio. En su lugar, utiliza un intercambiador de calor con miles de microcanales de aire microscópicos. A través de estos canales se hace pasar un flujo de aire a alta presión, lo que permite extraer el calor de la superficie caliente de forma mucho más eficiente.

Microcanales y el problema de la capa límite

La principal ventaja del enfoque radica en reducir el efecto negativo de la capa límite de aire que disminuye la eficiencia de los radiadores comunes. Gracias a los canales pequeños, el aire entra en contacto con una superficie mucho mayor. Como resultado, el intercambio térmico se acelera considerablemente, permitiendo que las dimensiones del intercambiador de calor sean más reducidas.

Inicialmente, Forced Physics desarrolló la tecnología JouleForce para centros de datos y aceleradores de AI con una disipación de calor extremadamente alta. Según la empresa, la tecnología está diseñada para una carga térmica superior a 2000 W, lo que supera significativamente las necesidades de los procesadores de PC más potentes.

Desafíos de ingeniería para Noctua

Sin embargo, aquí es donde surge el principal problema de ingeniería. Cuanto más estrechos son los canales de aire, mayor es la resistencia al flujo y más presión estática se requiere. Por ello, los dispositivos industriales actuales utilizan ventiladores centrífugos ruidosos y sistemas de transporte de aire totalmente inadecuados para ordenadores domésticos.

La tarea principal de Noctua es crear un sistema de refrigeración compacto y silencioso capaz de proporcionar la presión necesaria sin aumentar drásticamente el nivel de ruido. Utilizando su experiencia en el desarrollo de ventiladores de alto rendimiento, la empresa planea hacer que la tecnología de microcanales sea accesible para ordenadores personales y de trabajo.

Si este proyecto tiene éxito, llegará al mercado una generación completamente nueva de disipadores por aire. Se espera que ofrezcan la posibilidad de refrigerar eficazmente los procesadores más calientes sin necesidad de bombas, tubos ni complejos circuitos de refrigeración líquida.