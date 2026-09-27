Shohruhxon Bahtiyorov vence a su rival en la final y gana una medalla de oro histórica

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Shohruhxon Bahtiyorov vence a su rival en la final y gana una medalla de oro histórica

Se ha ganado una medalla de oro más para la delegación de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. Shohruhxon Bahtiyorov, que compitió en la categoría de +90 kg de Kurash, superó al representante de Tayikistán, Shakarmamad Mirmamadov, en el combate decisivo para convertirse en campeón de los Juegos Asiáticos.

De esta manera, la victoria de Bahtiyorov supone para la delegación de Uzbekistán en la competición de Aichi-Nagoya 2026 la 10ª medalla de oro. Cabe destacar que los luchadores llevaron la bandera de Uzbekistán a lo más alto del podio dos veces en un mismo día.

El camino a la final no fue fácil

Shohruhxon Bahtiyorov defendió el honor de Uzbekistán en la categoría de +90 kg.

Para llegar al combate decisivo, se enfrentó a su compatriota Bekmurod Oltiboyev en las semifinales. Bahtiyorov ganó este enfrentamiento y consiguió el pase a la final.

Oltiboyev terminó la competición con una medalla de bronce. Así, Uzbekistán subió al podio con dos atletas en la categoría de +90 kg.

Este fue uno de los resultados más destacados de la delegación uzbeka en esta categoría de peso.

Contra el representante de Tayikistán en la final

En el combate por la medalla de oro, el rival de Bahtiyorov fue el representante de Tayikistán, Shakarmamad Mirmamadov.

El resultado tras la final se decidió a favor del atleta uzbeko: Bahtiyorov superó a su oponente y se hizo con el título de campeón.

¡Shohruhxon Bahtiyorov es campeón de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026!

Con esta victoria, el luchador uzbeko ocupó el lugar más alto de los Juegos Asiáticos.

Dos oros en Kurash en un solo día

El campeonato de Bahtiyorov marcó otro resultado importante para los luchadores uzbekos.

Un poco antes, en la categoría femenina de -57 kg, Ibodatxon Agojonova había derrotado a la representante de China Taipéi en la final para conseguir la medalla de oro.

De este modo, en el tatami de Aichi-Nagoya, los luchadores uzbekos ganaron en un solo día dos medallas de oro y una de bronce.

Estos resultados demostraron una vez más la contribución de los luchadores al medallero general de la delegación de Uzbekistán.

En Uzbekistán ¡10º oro!

La cifra más importante es — 10.

Con el campeonato de Shohruhxon Bahtiyorov, el número de medallas de oro de la delegación de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 alcanzó las diez.

Si para Bahtiyorov es un campeonato personal, para la delegación de Uzbekistán es otro gran paso en la competición.

En Aichi-Nagoya Mientras los atletas uzbekos siguen luchando por las medallas, los dos oros en el tapiz de Kurash cobraron una importancia especial en el cómputo global de la delegación.

Resultados de Kurash de hoy

Atleta

Peso

Resultado

Ibodatxon Agojonova

-57 kg

Oro

Shohruhxon Bahtiyorov

+90 kg

Oro

Bekmurod Oltiboyev

+90 kg

Bronce

Así, la jornada de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 se volvió aún más brillante para Uzbekistán con estos dos campeonatos en el tapiz de Kurash.

Shohruhxon Bahtiyorov, con su victoria en la final, le dio a Uzbekistán su 10ª medalla de oro en la competición.

Shohruhxon BahtiyorovJuegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026Shakarmamad MirmamadovDelegación de Kurash de UzbekistánDeporte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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