Ibodatxon Agojonova gana la final y trae el noveno oro para Uzbekistán

El número de medallas de oro de la delegación de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 ha aumentado en una unidad. Ibodatxon Agojonova (-57 kg), miembro del equipo nacional de Kurash, se convirtió en campeona de los Juegos Asiáticos al derrotar a la representante de China Taipéi, Li Wanting, por 3-0 en el combate decisivo.

De esta manera, Ibodatxon Agojonova entregó a la delegación de Uzbekistán la novena medalla de oro de la competición.

Superioridad decisiva en la final

El combate final en la categoría de hasta 57 kg se disputó entre las representantes de Uzbekistán y China Taipéi.

Agojonova derrotó a su oponente por 3-0 y ocupó el lugar más alto del podio. La representante de China Taipéi, Li Wanting, se conformó con la medalla de plata.

¡Ibodatxon Agojonova es campeona de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026!

Este resultado de Uzbekistán se registró como otro logro importante en el Kurash.

La rival no llegó fácilmente a la final

Li Wanting, la oponente de Ibodatxon Agojonova en la final, también tuvo una actuación de alto nivel en el torneo.

La luchadora taiwanesa llegó a la final tras vencer a su compatriota Wang Pinchun por 10-0 en las semifinales. Antes de eso, había derrotado a varias rivales para llegar al combate definitivo.

Sin embargo, en la final, la representante de Uzbekistán demostró su superioridad y derrotó a su rival por 3-0.

El noveno oro para la delegación de Uzbekistán

El campeonato de Ibodatxon Agojonova de Uzbekistán elevó el conteo de medallas de oro en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 a 9 medallas.

Este resultado significa que los atletas del país han logrado otro hito importante en momentos clave de la competición. Especialmente, el campeonato en un deporte tradicional para Uzbekistán como el Kurash fue una adición importante al medallero general de la delegación.

El Kurash es uno de los deportes nacionales con raíces en Asia Central, cuyo objetivo principal es derribar al oponente de manera efectiva mientras se mantiene de pie.

Otro campeonato uzbeko en Aichi-Nagoya

La medalla de oro de Agojonova fue uno de los resultados más brillantes de la delegación de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos.

Después de la final, el bando rival reconoció la superioridad de la atleta uzbeka. Los medios de comunicación de China Taipéi informaron sobre la derrota de Li Wanting por 0-3 en la final.

Así, el combate decisivo en el tatami de Aichi-Nagoya terminó con otra medalla de oro para Uzbekistán.

Resultado principal

Ibodatxon Agojonova (-57 kg) — medalla de oro.

Final: Uzbekistán — China Taipéi: 3-0.

Delegación de Uzbekistán — 9.ª medalla de oro.

Este resultado, junto con el campeonato personal de Ibodatxon Agojonova, de Uzbekistán se convirtió en una nueva página dorada añadida al medallero de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.