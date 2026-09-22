XX Juegos Asiáticos de verano: Firdavs Atamuradov gana la medalla de plata en Aichi-Nagoya

El uzbeko Firdavs Atamuradov llegó a la final de los XX Juegos Asiáticos de verano, ganando la medalla de plata en la categoría de -60 kg de artes marciales mixtas (MMA) moderno. Se enfrentó en la final al representante de Tayikistán, Mirzobek Umarov.

En los juegos que se celebran en las ciudades japonesas de Aichi y Nagoya, XX Juegos Asiáticos de verano, la delegación de Uzbekistán ha conseguido una nueva medalla.

Esta vez, el premio fue para Firdavs Atamuradov, quien participó en la categoría de -60 kg de MMA moderno.

Nuestro atleta venció a varios rivales difíciles durante la competición para llegar a la etapa decisiva.

¿Cómo llegó Atamuradov a la final?

La participación de Firdavs Atamuradov en los Juegos Asiáticos comenzó en la categoría de -60 kg.

Desde las primeras rondas, el atleta uzbeko registró resultados notables. Primero derrotó al tailandés Nattavut Kayevxanchum por sumisión. En la siguiente ronda, venció a Chan Li, representante de China Taipéi, por decisión de los jueces.

En cuartos de final, la superioridad de Atamuradov fue evidente. Se enfrentó nuevamente a Chan Li y ganó por 3:0.

En las semifinales, el atleta uzbeko se enfrentó al kirguís Dastan Kanibek Ulu. Atamuradov ganó este combate por 2:0, asegurando su pase a la final.

De esta manera, Firdavs Atamuradov tuvo la oportunidad de luchar por la medalla de oro de los Juegos Asiáticos en la categoría de -60 kg.

Un rival tayiko en la final

En el combate decisivo por la medalla de oro, Atamuradov se enfrentó al representante de Tayikistán, Mirzobek Umarov.

Al final del combate, Umarov ganó y se llevó el oro. Atamuradov terminó la competición en segundo lugar.

Como resultado, el atleta uzbeko se convirtió en subcampeón de los XX Juegos Asiáticos de verano.

Esta es la segunda medalla de plata para la delegación de Uzbekistán

El resultado de Firdavs Atamuradov representa para la delegación de Uzbekistán, en estos Juegos Asiáticos en Aichi-Nagoya, la segunda medalla de plata .

Cabe señalar que las artes marciales mixtas se incluyeron por primera vez en el programa de los XX Juegos Asiáticos. Además de Firdavs Atamuradov, Hilola Sobirova y Nodirbek Shavkatov también representan a Uzbekistán en esta disciplina.

Nodirbek Shavkatov ganó la medalla de bronce en la categoría de -71 kg. Hilola Sobirova se clasificó para la final femenina en la categoría de -60 kg.

La plata de Atamuradov aumenta el medallero

El premio de Firdavs Atamuradov añadió otra medalla al total de la delegación de Uzbekistán.

Según fuentes abiertas, junto con la medalla de plata de Atamuradov, los atletas uzbekos han ganado un total de cuatro medallasen la competición de Aichi-Nagoya: una de oro, dos de plata y una de bronce.

Anteriormente, Abdulvahob Rashidov ganó el oro en kárate, Humoyunmirzo Halimov la plata, y Nodirbek Shavkatov el bronce en MMA.

El resultado de Firdavs Atamuradov significa que Uzbekistán ha registrado una medalla en la final en su primera participación en MMA en los Juegos Asiáticos.

Así, una nueva medalla de plata aparece en el registro de la delegación de Uzbekistán en Aichi-Nagoya. Firdavs Atamuradov terminó la competición como subcampeón de los Juegos Asiáticos en la categoría de -60 kg.