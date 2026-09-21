La primera jornada de los XX Juegos Asiáticos, inaugurados solemnemente en Nagoya, Japón, presentó competiciones intensas y resultados inesperados. Al finalizar las pruebas del primer día, atletas de 27 países del continente ya habían logrado al menos una medalla. Como se esperaba, China, Japón y Corea del Sur tomaron inmediatamente la delantera en el medallero. Mientras que China se colocó claramente en el 1er lugar con 11 medallas de oro, el anfitrión Japón obtuvo 6 y Corea del Sur 4.

Sin embargo, la gran sorpresa del día la dio la delegación de nuestro vecino, Kazajistán: asombraron a la comunidad deportiva al ganar 6 medallas el primer día, 4 de ellas de oro, a pesar de que en los Juegos Asiáticos anteriores los kazajos solo consiguieron su primera medalla en el cuarto día. La primera medalla de la delegación uzbeka fue cortesía de nuestro talentoso karateca de 18 años, Humoyunmirzo Halimov; gracias a su medalla de plata, nuestros representantes comparten por ahora el puesto 16 con Catar. Los otros representantes de Asia Central, Kirguistán y Tayikistán, obtuvieron una medalla de bronce cada uno.

¿Podrá este inicio fulgurante de Kazajistán mantenerlos en el top 4, y en qué posición ascenderán los atletas uzbekos en el medallero general con el inicio de las competiciones de lucha, boxeo y judo?

«Lluvia de oros y el heroísmo de Halimov»: Crónica del 1er día de Nagoya-2026

Eventos clave y puntos de inflexión en el primer día de los XX Juegos Asiáticos:

Liderazgo absoluto de China: Los atletas del gigante asiático cosecharon 11 oros, 6 platas y 3 bronces (20 en total) en el primer día, liderando con una amplia ventaja;

En Kazajistán,alta eficiencia: Nuestros vecinos llegaron a 4 finales y ganaron todas (4 oros): en ciclismo, Aleksey Lutsenko y Rinata Sultanova, y en kárate, Bigabil Jolaman y Sofiya Berulseva se convirtieron en campeones asiáticos;

Plata histórica de Humoyunmirzo Halimov: El karateca uzbeko de 18 años alcanzó la final tras combates intensos, inscribiendo la primera medalla de Uzbekistán en Nagoya;

El retraso de los anfitriones: Aunque Japón está empatado con China en número total de medallas (20), en calidad de oros (6) está casi a la mitad;

El rango de Asia Central: Las selecciones de Tayikistán y Kirguistán también entraron activamente en la lucha, terminando el 1er día con 1 medalla de bronce cada una.

Juegos Asiáticos (Nagoya-2026): Medallero tras el 1er día

Resultados de los países líderes y equipos de Asia Central:

Puesto País / Delegación Oro Plata Bronce Total 1 China 11 6 3 20 2 Japón (Anfitrión) 6 7 7 20 3 República de Corea 4 3 7 14 4 Kazajistán 4 0 2 6 ... ... ... ... ... ... 16 Uzbekistán 0 1 0 1 16 Catar 0 1 0 1 22 Kirguistán 0 0 1 1 22 Tayikistán 0 0 1 1

Expertise deportiva: ¿Por qué es solo el comienzo y cuándo subirá Uzbekistán?

Análisis de comentaristas deportivos internacionales sobre el inicio en Nagoya:

El salto fenomenal de Kazajistán: La sólida plantilla de Kazajistán en ciclismo y kárate dio resultados máximos el primer día; pero su permanencia en el top 4 dependerá de las próximas competiciones de combate;

El futuro de Humoyunmirzo Halimov: Competir en una final de los Juegos Asiáticos senior a los 18 años y ganar la plata demuestra que la nueva generación de la escuela de kárate uzbeka está formada;

La «reserva de oro» de Uzbekistán está por llegar: Los resultados del primer día no son motivo de preocupación; las competiciones de boxeo, judo, lucha libre y grecorromana, halterofilia y taekwondo apenas comienzan, donde se esperan las principales medallas de oro;

Duelo China-Japón: El hecho de que los anfitriones obtengan muchas platas y bronces prepara el terreno para que China se destaque claramente en oros.

El primer día de los Juegos Asiáticos en Nagoya mostró una competencia intensa y se esperan grandes victorias con la participación de los atletas uzbekos.

¿Cree usted que el equipo nacional de Uzbekistán podrá entrar en el top 5 del medallero general en estos Juegos Asiáticos? ¿En qué deporte y de quién espera la primera medalla de oro? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta las noticias deportivas rápidas sobre Nagoya-2026 con todos sus amigos y seguidores!