El capitán de la selección nacional de Portugal Cristiano Ronaldo respondió a quienes lo critican, asegurando que está acostumbrado a este tipo de trato desde hace muchos años. El jugador comparó los ataques de ciertos canales de televisión y críticos con disparos de rifle. Así lo informaron A Bola y otros medios deportivos el 23 de septiembre.

Al hablar en la Cumbre del Fútbol Portugués, Ronaldo destacó que siente un trato cálido hacia él en el país.

« Entiendo que algunos canales llevan años intentando atacarme y destruirme. Pero no tienen oportunidad. Para eso se necesita un rifle, e incluso así, yo esquivaría la bala », declaró Ronaldo.

El jugador de 41 años también comentó que ya está acostumbrado a las críticas. Según él, la opinión de las personas a las que no les agrada no afecta seriamente su carrera.

Según Ronaldo, siente el apoyo de los aficionados portugueses en los estadios y esta relación no cambia debido a la opinión de algunos críticos.

Ronaldo jugó para Portugal en el partido de la Liga de Naciones contra Gales el 24 de septiembre. João Félix marcó el gol de la victoria por 1-0 para Portugal. El gol anotado por Ronaldo en la segunda mitad fue anulado por fuera de juego.

Actualmente, Ronaldo es el máximo goleador en la historia de la selección de Portugal, con 146 goles marcados. Juega para el equipo nacional desde 2003. Fue campeón con Portugal en la Eurocopa 2016, así como en la Liga de Naciones en 2019 y 2025.

Ronaldo también se acerca a la marca de los 1000 goles en su carrera. Al 23 de septiembre, informó haber marcado un total de 979 goles entre clubes y selección.