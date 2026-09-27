El equipo femenino de sable de Uzbekistán gana el bronce en los Juegos Asiáticos

La delegación de Uzbekistán ha sumado una nueva medalla a su medallero en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. A pesar de perder 33:45 en la semifinal contra Japón, el equipo nacional femenino de sable terminó la competición con una medalla de bronce.

En el campeonato continental que se celebra en Japón, los representantes de Uzbekistán siguen luchando por las medallas en diversas disciplinas. El último galardón se obtuvo en la modalidad de sable de esgrima.

Semifinal contra Japón

El equipo femenino de sable de Uzbekistán se enfrentó al anfitrión, Japón, en las semifinales.

El equipo estuvo compuesto por Zaynab Dayibekova, Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva y Samira Shokirova formaron parte del equipo.

Al final de un reñido encuentro, el equipo japonés se impuso por 45:33. De esta forma, Uzbekistán no pudo llegar a la final. Sin embargo, al haber alcanzado las semifinales, el equipo obtuvo la medalla de bronce de los Juegos Asiáticos.

33:45 — Uzbekistán no llega a la final, pero consigue otra medalla en Aichi-Nagoya.

Cuatro atletas — una medalla de bronce

El equipo medallista de Uzbekistán contó con la experimentada sablista Zaynab Dayibekova, junto a Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva y Samira Shokirova.

Su resultado colectivo fue uno de los logros destacados de Uzbekistán en esgrima en Aichi-Nagoya 2026.

La particularidad de las pruebas por equipos es que el resultado de cada participante influye en el marcador final. Por ello, cada episodio y cada punto en la semifinal tuvieron una importancia crucial.

El medallero de Uzbekistán sigue creciendo

La medalla de bronce de las sablistas se suma a la lista de premios obtenidos por la delegación uzbeka en Aichi-Nagoya 2026.

En los resúmenes diarios del Comité Olímpico Nacional sobre los Juegos Asiáticos, la medalla de sable de Zaynab Dayibekova figura entre los éxitos de la delegación uzbeka.

De este modo, el equipo femenino de sable de Uzbekistán concluyó su participación en Aichi-Nagoya 2026 con una medalla de bronce .

Aunque se perdió la oportunidad de llegar a la final contra Japón, el resultado colectivo de Zaynab Dayibekova, Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva y Samira Shokirova aportó otra valiosa medalla a la delegación uzbeka.

En Aichi-Nagoya, la carrera por las medallas continúa para Uzbekistán.