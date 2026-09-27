Jahongir Zokirov no dejó oportunidad al representante de Tayikistán

El equipo nacional de boxeo de Uzbekistán continúa su lucha por las medallas en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. En la categoría de +90 kg, Jahongir Zokirov derrotó al tayiko Muhammad Abroriddinov por 5-0 en cuartos de final, avanzando a las semifinales.

Han comenzado los combates decisivos del programa de boxeo de los Juegos Asiáticos que se celebran en Japón. Los atletas que ganan en los cuartos de final no solo aseguran su lugar en las semifinales, sino que también garantizan una medalla en la competición.

Jahongir Zokirov logró ese objetivo en el importante combate de hoy.

Zokirov mantuvo la iniciativa durante todo el combate.

Representando a Uzbekistán en la categoría de +90 kg, Jahongir Zokirov se enfrentó al tayiko Muhammad Abroriddinov en los cuartos de final.

Desde los primeros minutos del encuentro, el boxeador uzbeko tomó la iniciativa. Zokirov se movió activamente, sin permitir que su oponente ejecutara su plan.

Al finalizar el encuentro, las tarjetas de los jueces reflejaron la superioridad del representante uzbeko.

Resultado final: 5-0.

De esta manera, Jahongir Zokirov logró una victoria convincente sobre el representante de Tayikistán y, en Aichi-Nagoya 2026, avanzó a las semifinales.

Ahora, Jahongir Zokirov luchará por una medalla.

La victoria en cuartos de final significa otro resultado importante para Jahongir Zokirov: ha garantizado una medalla en los Juegos Asiáticos.

El boxeador uzbeko participará ahora en una de las etapas más importantes de la competición: las semifinales.

Además del combate Zokirov-Abroriddinov, se programaron otros tres duelos en los cuartos de final de +90 kg. En particular, el kazajo Aibek Oralbay en Kirguistáncontra Mirzakir Koshaliyev, el tailandés Adthapong Saengtep contra el indio Narender, y el iraní Amir Esmaili Vandai contra el chino Danabeke Bayikevutszi.

5-0 — Jahongir Zokirov superó con seguridad el obstáculo de los cuartos de final y para Uzbekistán garantizó otra medalla.

Los boxeadores uzbekos continúan su lucha por las medallas.

Los cuartos de final de Aichi-Nagoya 2026 continúan con resultados importantes para los boxeadores uzbekos.

Anteriormente, Abdumalik Khalokov (-60 kg) también ganó en cuartos de final y pasó a semifinales. Fazliddin Erkinboyev también avanzó a la siguiente ronda en la categoría de -80 kg.

Jahongir Zokirov (+90 kg) se suma ahora a ellos.

Así, otro representante del equipo nacional de boxeo de Uzbekistán en Aichi-Nagoya continúa su lucha por una medalla. Para Jahongir Zokirov, el siguiente objetivo es ganar en las semifinales para llegar a la final.