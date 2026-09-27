Científicos crean un nuevo material tan resistente como el hormigón y diez veces más fuerte que el hielo

Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén han desarrollado un material compuesto único que es diez veces más resistente que el hielo común y capaz de absorber setenta veces más energía. Según ixbt.com, esta innovación, llamada BioPykrete, compite en durabilidad incluso con el hormigón tradicional y podría revolucionar la construcción en climas extremadamente fríos. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

La idea de reforzar el hielo no es nueva. Durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos experimentaron con el Pykrete, un material compuesto por una mezcla de hielo y celulosa de madera. En aquel entonces, esta mezcla resultó ser más fuerte y de fusión más lenta que el hielo normal. Hoy en día, la ciencia moderna ha logrado perfeccionar este concepto a nivel molecular.

Nanotecnología y pegamento molecular

Para crear el nuevo material, los investigadores añadieron nanocristales de celulosa, partículas extremadamente finas y rígidas obtenidas de materias primas vegetales. Durante el proceso de congelación del agua, estas partículas forman una red tridimensional única dentro de la estructura del hielo. Posteriormente, los científicos utilizaron una proteína especialmente diseñada para unir firmemente el hielo y la celulosa.

Esta proteína actúa como un pegamento molecular que conecta estrechamente las diferentes partes del material. Los resultados de las pruebas de laboratorio muestran que el BioPykrete es unas diez veces más resistente a la compresión que el hielo normal, alcanzando niveles comparables al hormigón. El material no se desintegra instantáneamente, sino que se deforma y absorbe una enorme cantidad de energía antes de fallar.

Áreas de aplicación y perspectivas

Los investigadores destacan que esta proteína juega un papel decisivo en el refuerzo de la estructura. Su adición ha permitido aumentar la resistencia y la capacidad de absorción de energía del material casi al doble en comparación con una mezcla simple de hielo y celulosa sin enlaces moleculares. Esto amplía las posibilidades de crear materiales de construcción alternativos en el futuro.

Los expertos planean utilizar el BioPykrete principalmente para trabajos de construcción en regiones remotas como el Ártico y la Antártida. Transportar hormigón, acero y otros materiales pesados a estas regiones frías es muy complejo y costoso. Al estar compuesto principalmente de agua y celulosa vegetal, este material podría convertirse en una alternativa ecológica para construir estructuras temporales en condiciones de frío extremo.

Todavía estamos lejos de construir casas y grandes edificios con este hielo ultra resistente. El BioPykrete sigue siendo un material experimental y los científicos necesitan estudiar sus propiedades a largo plazo. En particular, es necesario verificar su resistencia a los ciclos repetidos de congelación y descongelación, así como su capacidad para mantener la forma bajo carga constante.