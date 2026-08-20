Los taekwondistas uzbekos triunfan en la Copa del Presidente
El prestigioso torneo internacional de taekwondo WT « World Taekwondo President's Cup – Asia » concluyó en Lahore, Pakistán. En la última jornada, los integrantes de la selección de Uzbekistán sumaron 2 medallas de plata y 1 de bronce. Según el Comité Olímpico Nacional, sus representantes terminaron el torneo con un total de 9 medallas.
Resultados de la última jornada y medallistas
En la última jornada del torneo, Yodgor Jo‘raboyev (-87 kg) y Shohjahon Ahmedov (-68 kg) ganaron la medalla de plata, mientras que Madina Mirabzalova (-57 kg) consiguió la de bronce.
La selección nacional logró en esta competición 1 medalla de oro, 6 de plata y 2 de bronce y se situó entre las mejores en la clasificación por equipos.
« World Taekwondo President's Cup – Asia »: Uzbekos todos los medallistas
Tipo de medalla
Categoría de peso
Deportista (selección de Uzbekistán)
Medalla de oro
-80 kg
Jasurbek Jaysunov
Medalla de plata
-68 kg
Shohjahon Ahmedov
Medalla de plata
-74 kg
Najmiddin Qosimhojiyev
Medalla de plata
-87 kg
Yodgor Jo‘raboyev
Medalla de plata
-62 kg
Diyora Azizova
Medalla de plata
-67 kg
Ozoda Sobirjonova
Medalla de plata
+73 kg
Svetlana Saidova
Medalla de bronce
+87 kg
Marat Mavlonov
Medalla de bronce
-57 kg
Madina Mirabzalova
Puntos valiosos para el ranking olímpico
Los excelentes resultados logrados en esta competición con estatus de Copa del Presidente permitieron a los taekwondistas uzbekos sumar puntos importantes para los rankings mundial y olímpico.
¿Creen que los jóvenes deportistas de esta selección podrán aumentar aún más el número de medallas de oro en los próximos Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales?
¡Dejen sus felicitaciones y opiniones en los comentarios y compartan de inmediato el éxito de nuestra selección nacional con todos los aficionados al deporte!
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