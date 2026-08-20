Los taekwondistas uzbekos triunfan en la Copa del Presidente

El prestigioso torneo internacional de taekwondo WT « World Taekwondo President's Cup – Asia » concluyó en Lahore, Pakistán. En la última jornada, los integrantes de la selección de Uzbekistán sumaron 2 medallas de plata y 1 de bronce. Según el Comité Olímpico Nacional, sus representantes terminaron el torneo con un total de 9 medallas.

Resultados de la última jornada y medallistas

En la última jornada del torneo, Yodgor Jo‘raboyev (-87 kg) y Shohjahon Ahmedov (-68 kg) ganaron la medalla de plata, mientras que Madina Mirabzalova (-57 kg) consiguió la de bronce.

La selección nacional logró en esta competición 1 medalla de oro, 6 de plata y 2 de bronce y se situó entre las mejores en la clasificación por equipos.

« World Taekwondo President's Cup – Asia »: Uzbekos todos los medallistas

Tipo de medalla Categoría de peso Deportista (selección de Uzbekistán) Medalla de oro -80 kg Jasurbek Jaysunov Medalla de plata -68 kg Shohjahon Ahmedov Medalla de plata -74 kg Najmiddin Qosimhojiyev Medalla de plata -87 kg Yodgor Jo‘raboyev Medalla de plata -62 kg Diyora Azizova Medalla de plata -67 kg Ozoda Sobirjonova Medalla de plata +73 kg Svetlana Saidova Medalla de bronce +87 kg Marat Mavlonov Medalla de bronce -57 kg Madina Mirabzalova

Puntos valiosos para el ranking olímpico

Los excelentes resultados logrados en esta competición con estatus de Copa del Presidente permitieron a los taekwondistas uzbekos sumar puntos importantes para los rankings mundial y olímpico.

¿Creen que los jóvenes deportistas de esta selección podrán aumentar aún más el número de medallas de oro en los próximos Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales?

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