En la 46ª Olimpiada de Ajedrez, que se celebra en Samarcanda, la competición ha llegado a su punto culminante con la conclusión de la 7ª ronda, una de las etapas más intensas. Este día quedará grabado en la historia del ajedrez uzbeko. Nuestro equipo masculino principal (Uzbekistán-1), líder del torneo, derrotó a la poderosa China por 3:1: en el primer tablero, Nodirbek Abdusattorov venció al actual campeón mundial Ding Liren, mientras que en el tercero, Nodirbek Yakubboyev superó al experimentado Yu Yangyi. Javohir Sindarov y Muhiddin Madaminov aseguraron la victoria con tablas sólidas.

Lo más destacable es que nuestro segundo equipo masculino (Uzbekistán-2) logró un heroico empate 2:2 contra Francia, liderada por la superestrella mundial Maxime Vachier-Lagrave: Jahongir Vahidov, Abdimalik Abdisalimov, Muhammadzohid Suyarov y Ortiq Nigmatov resistieron ante los grandes maestros franceses. Nuestro tercer equipo masculino (Uzbekistán-3) derrotó a Sudáfrica por 3:1. En la categoría femenina, nuestros equipos también brillaron: el equipo principal (Uzbekistán-1) aplastó a Eslovenia por 3,5:0,5, mientras que Uzbekistán-2 logró una victoria crucial de 3:1 contra Tayikistán; solo nuestro tercer equipo femenino perdió ante Perú (0,5:3,5).

¿Cómo han cambiado la derrota de China y el freno a Francia la clasificación, y cuánto acercan las victorias de Abdusattorov y Hamdamova a nuestros equipos al podio?

«Victoria de Abdusattorov, empate 2:2 contra Francia y el avance de las chicas»: los 5 puntos clave de la 7ª ronda

En Samarcanda, Hechos y cifras clave de la 7ª ronda:

La victoria por 3:1 contra China: Nuestro equipo principal derrotó al rival gracias a las victorias de Nodirbek Abdusattorov (1:0 contra Ding Liren) y Nodirbek Yakubboyev;

El coraje de Uzbekistán-2 ante Francia: Nuestros jóvenes talentos empataron con Francia, favorita liderada por Maxime Vachier-Lagrave, logrando tablas en los 4 tableros para un 2:2 final;

El paso firme de Uzbekistán-3: Nuestro tercer equipo masculino logró una victoria convincente de 3:1 contra Sudáfrica;

La goleada de nuestro equipo femenino (3,5:0,5): Las brillantes actuaciones de Afruza Hamdamova, Gulruhbegim Tohirjonova y Guldona Karimova no dieron opción a Eslovenia;

Victoria de Uzbekistán-2 femenino contra Tayikistán: Una victoria por 3:1 contra el país vecino permite sumar puntos valiosos en la categoría femenina.

46ª Olimpiada de Ajedrez: Protocolo oficial de la 7ª ronda

Análisis de los resultados completos de los equipos masculinos y femeninos en Samarcanda:

Categoría y equipos Resultados individuales por tablero Resultado final Comentario e importancia Hombres: Uzbekistán-1 — China Abdusattorov 1:0 Ding Liren Sindarov 0,5:0,5 Yi Wei Yakubboyev 1:0 Yu Yangyi Madaminov 0,5:0,5 Xu Xiangyu 3 : 1 El campeón mundial derrotado, China superada Hombres: Uzbekistán-2 — Francia Vahidov 0,5:0,5 Vachier-Lagrave Abdisalimov 0,5:0,5 Lagarde Suyarov 0,5:0,5 Maurizzi Nigmatov 0,5:0,5 Mussard 2 : 2 Empate heroico contra la favorita Francia Hombres: Uzbekistán-3 — Sudáfrica Saydaliyev 1:0 Karsten Rahmatullayev 0,5:0,5 Levitan Abdurahmonov 0,5:0,5 Mango Omonov 1:0 Mnyasta 3 : 1 Victoria importante y estable del tercer equipo Mujeres: Uzbekistán-1 — Eslovenia Hamdamova 1:0 Unuk Tohirjonova 1:0 Urx Imomqo‘ziyeva 0,5:0,5 Beber Karimova 1:0 Mixelich 3,5 : 0,5 Gran victoria contra un equipo europeo fuerte Mujeres: Uzbekistán-2 — Tayikistán Yakubboyeva 0,5:0,5 Nasriddinzoda Malikova 0,5:0,5 Antonova Halilova 1:0 Mahmudova Mashabova 0:1 Mansurova 3 : 1 Punto crucial en un duelo regional Mujeres: Uzbekistán-3 — Perú Aktamova 0:1 Kori Bobomurodova 0:1 Salas Ahmedova 0:1 Contreras Shahzodova 0,5:0,5 Hilario 0,5 : 3,5 El tercer equipo pierde ante las experimentadas peruanas

Experiencia y análisis: ¿Por qué la 7ª ronda fue un triunfo para Uzbekistán?

Conclusiones de expertos internacionales y grandes maestros:

El factor «primer tablero» y la caída de Ding Liren: La victoria de Nodirbek Abdusattorov sobre el campeón mundial no solo sumó puntos, sino que sumió al equipo rival en un shock psicológico; la victoria paralela de Nodirbek Yakubboyev forzó la rendición total de China;

El coraje estratégico de Uzbekistán-2: El equipo de Francia es uno de los favoritos; el hecho de que Jahongir Vahidov frenara a la superestrella Vachier-Lagrave y que nuestros otros tres jóvenes lograran tablas demuestra que la escuela uzbeka puede competir contra cualquier grande;

El avance audaz de nuestro equipo femenino hacia las medallas: Al aplastar a Eslovenia por 3,5:0,5, nuestro equipo femenino, liderado por Afruza Hamdamova y Gulruhbegim Tohirjonova, demostró que es un firme candidato al podio olímpico;

El factor Samarcanda y los cimientos del título: Tras la 7ª ronda, el éxito de nuestro equipo principal ante China aumenta al máximo las posibilidades de conservar la copa olímpica en Uzbekistán. Las posibilidades están al máximo.

Los duelos de la 7ª ronda en Samarcanda han demostrado una vez más que el ajedrez uzbeko es hoy una fuerza intelectual inigualable y poderosa en el mundo.

¿Cree que la victoria 3:1 de nuestro equipo masculino contra China los llevará al título olímpico? ¿Qué miembro de nuestro segundo equipo que frenó a Francia o de nuestro equipo femenino que sumó 3,5 puntos le impresionó más? ¡Deje sus opiniones y felicitaciones en los comentarios y comparta este reportaje sobre nuestro orgullo nacional con todos los amantes del ajedrez!