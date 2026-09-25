Foto: Uza.uz

En la decisiva 9.ª ronda de la 46.ª Olimpiada de Ajedrez que se celebra en Samarcanda, el equipo nacional de Uzbekistán logró una victoria histórica y sensacional por 2,5 a 1,5 contra el equipo de Estados Unidos, un gigante del ajedrez mundial. En este duelo en el primer tablero, nuestros ajedrecistas demostraron una maestría excepcional frente a los grandes maestros más fuertes del mundo.

En el primer tablero, Nodirbek Abdusattorov, con piezas blancas, derrotó al líder estadounidense y uno de los mejores del ranking mundial, Fabiano Caruana, otorgando un punto crucial a nuestro equipo (1:0). En el tercer tablero, Nodirbek Yakubboev aprovechó perfectamente la ventaja de las blancas para lograr una victoria brillante sobre el sensacional gran maestro estadounidense Hans Niemann (1:0).

Aunque Javokhir Sindarov perdió ante el imperturbable Wesley So en el segundo tablero (0:1), el joven Muhiddin Madaminov, con piezas negras en el cuarto tablero, resistió la presión de la leyenda del ajedrez Levon Aronian y logró unas tablas de oro (0,5:0,5). Esta victoria histórica convierte a Uzbekistán en el principal candidato a la medalla de oro de la Olimpiada de Samarcanda.

«El triunfo de Abdusattorov, la derrota de Niemann y el 2,5:1,5»: los 5 puntos clave de la 9.ª ronda

Hechos oficiales más importantes del superduelo entre Uzbekistán y Estados Unidos:

Victoria sobre Estados Unidos: El equipo masculino de Uzbekistán derrotó a los favoritos del torneo, Estados Unidos, por 2,5 a 1,5;

El superresultado de Abdusattorov: Nodirbek Abdusattorov derrotó a Fabiano Caruana (1:0) en el primer tablero, marcando el espíritu de campeón;

Yakubboev neutralizó a Niemann: En el tercer tablero, Nodirbek Yakubboev obtuvo una victoria sólida con blancas sobre Hans Niemann (1:0);

Las tablas cruciales de Madaminov: Muhiddin Madaminov logró unas tablas con negras contra el experimentado Levon Aronian (0,5:0,5), asegurando la victoria final;

Camino directo al oro: Esta victoria impulsa a nuestros representantes a la cima absoluta de la tabla de posiciones.

Detalles por tableros: Estadísticas del enfrentamiento Uzbekistán vs Estados Unidos

Comparativa de los resultados oficiales de los intensos duelos de la 9.ª ronda:

Tablero y participantes Jugador con blancas Jugador con negras Resultado registrado Valor del resultado 1.er tablero (Duelo de élite) Nodirbek Abdusattorov (UZB) Fabiano Caruana (USA) 1 : 0 Caruana derrotado, punto clave 2.º tablero (Duelo de sangre fría) Wesley So (USA) Javokhir Sindarov (UZB) 1 : 0 Estados Unidos iguala el marcador 3.er tablero (Golpe táctico) Nodirbek Yakubboev (UZB) Hans Niemann (USA) 1 : 0 Niemann neutralizado, victoria decisiva 4.º tablero (Prueba de resistencia) Levon Aronian (USA) Muhiddin Madaminov (UZB) 0,5 : 0,5 Tablas de oro contra Aronian Resultado final general — — 2,5 : 1,5 La victoria histórica de Uzbekistán

Experticia ajedrecística: ¿Por qué este resultado es el punto culminante de la Olimpiada de Samarcanda?

Conclusiones de analistas internacionales y expertos en ajedrez:

«Táctica perfecta con blancas»: El cuerpo técnico mostró una agresividad máxima en ambos tableros con blancas (Abdusattorov y Yakubboev); las derrotas de Caruana y Niemann demuestran que la elección de aperturas y la preparación psicológica fueron impecables;

El coraje de Madaminov: Cuando Javokhir Sindarov perdió, toda la presión recayó sobre Muhiddin Madaminov en el 4.º tablero; el hecho de que nuestro joven gran maestro no cometiera errores en un final complejo contra una figura como Levon Aronian fue la base de la victoria general;

Camino directo al campeonato: Detener a Estados Unidos, considerado el rival más fuerte, en la 9.ª ronda otorga a nuestro equipo una ventaja psicológica y deportiva absoluta antes de las rondas 10 y 11.

En su opinión, tras esta histórica victoria por 2,5:1,5 contra Estados Unidos, ¿podrá Uzbekistán mantener la medalla de orode la Olimpiada en Samarcanda? ¿Cómo califica personalmente la victoria de Nodirbek Abdusattorov sobre Caruana? ¡Deje sus felicitaciones y comentarios, y comparta este triunfo histórico de nuestro deporte nacional con todos nuestros compatriotas!