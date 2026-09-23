En la 46ª Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Samarcanda, se registró un resultado mundial asombroso que marca la historia e impresiona a los intelectuales de todo el mundo. El equipo nacional masculino de Uzbekistán (Uzbekistán-1), líder de la clasificación, ganó el duelo central de la 7ª ronda contra su principal perseguidor, el poderoso equipo de China, por un marcador de 3:1 celebrando una victoria absoluta e invaluable. El héroe de este duelo fue nuestro líder, Nodirbek Abdusattorov, jugando en el primer tablero. Nodirbek puso de rodillas al actual campeón mundial, la superestrella china Ding Liren, tras una batalla táctica sin cuartel, logrando una victoria histórica de 1:0.

En el tercer tablero, nuestro otro talentoso gran maestro, Nodirbek Yakubboyev, consolidó la ventaja de Uzbekistán al lograr una brillante victoria contra Yu Yangyi, un jugador con gran experiencia en el ajedrez mundial. En el segundo tablero, Javohir Sindarov obtuvo un empate sólido con las piezas negras contra el formidable Yi Wei, mientras que en el cuarto tablero, Muhiddin Madaminov cumplió perfectamente su misión frente a Xu Xiangyu, sumando medio punto (0,5:0,5) al marcador del equipo. Esta victoria convincente de 3:1 contra una superpotencia como China acerca a Uzbekistán al título olímpico.

Entonces, ¿cómo sacudirá la victoria de Abdusattorov sobre Ding Liren el ranking mundial, cómo salvó al equipo el heroísmo del segundo Nodirbek y de Uzbekistán quién podrá detener ahora su carrera hacia las medallas de oro?

«La derrota del campeón mundial, el golpe de Yakubboyev y el 3:1»: los 5 puntos clave de la 7ª ronda

En Samarcanda, los hechos más impactantes del superduelo:

Victoria histórica de Abdusattorov: En el primer tablero, Nodirbek Abdusattorov derrotó al campeón mundial Ding Liren (1:0), demostrando una vez más el poder del ajedrez uzbeko;

El talento de Nodirbek Yakubboyev: En el tercer tablero, Yakubboyev derrotó de forma convincente al experimentado representante de China, Yu Yangyi, garantizando el éxito principal del equipo;

China derrotada 3:1: Nuestros jugadores no perdieron ni un solo tablero, aplastando al rival con 2 victorias y 2 empates;

La contribución importante de Sindarov y Madaminov: En el segundo y cuarto tablero, los complejos duelos contra Yi Wei y Xu Xiangyu terminaron en tablas, consolidando el marcador;

Refuerzo del liderazgo: La victoria directa sobre el perseguidor inmediato facilita enormemente el camino de nuestro equipo hacia el título olímpico de Samarcanda.

Uzbekistán — China: comparación de tableros y resultados finales de la 7ª ronda

Protocolo del supermatch central de la 46ª Olimpiada en Samarcanda:

Número de tablero Equipo nacional de Uzbekistán Marcador Equipo nacional de China Naturaleza y consecuencia del encuentro 1er tablero Nodirbek Abdusattorov 1 : 0 Ding Liren El actual campeón mundial derrotado — la sensación del día 2º tablero Javohir Sindarov 0,5 : 0,5 Yi Wei Empate sólido contra una de las estrellas chinas 3er tablero Nodirbek Yakubboyev 1 : 0 Yu Yangyi Victoria estratégica y esperada 4º tablero Muhiddin Madaminov 0,5 : 0,5 Xu Xiangyu Medio punto crucial que asegura la superioridad del equipo TOTAL UZBEKISTÁN-1 3 : 1 CHINA Uzbekistán consolida su liderazgo en solitario

Experticia y análisis: ¿por qué es fenomenal esta victoria sobre China?

Conclusiones de los grandes maestros internacionales y comentaristas:

«Terapia de choque» psicológica y efecto Ding Liren: La victoria fría y sin presión de Abdusattorov contra el campeón mundial Ding Liren tendrá un impacto inmenso no solo en este match, sino en toda la Olimpiada; esto impulsa a Abdusattorov a la cima del ranking mundial y de la carrera por el título mundial clásico;

La combinación perfecta de los «dos Nodirbek»: El hecho de que Abdusattorov y Yakubboyev ganaran sus partidas en paralelo arruinó todos los planes tácticos del cuerpo técnico chino; esto demuestra que se han convertido en el dúo más peligroso en las competiciones por equipos;

El arte defensivo de Javohir y Muhiddin: En encuentros de tanta responsabilidad, empatar es tan valioso como ganar; la solidez de Sindarov contra Yi Wei y de Madaminov contra Xu Xiangyu fue la base de este éxito;

La probabilidad de que la copa olímpica se quede en Samarcanda: La victoria directa sobre el rival principal tras la 7ª ronda permite a Uzbekistán despegarse en la clasificación y aumenta considerablemente las posibilidades de conservar el título ganado en Chennai 2022 en nuestra casa.

Los chicos uzbekos han derrotado una vez más a una de las mayores potencias mundiales del ajedrez en Samarcanda, demostrando al mundo entero que son verdaderos maestros de la inteligencia.

En su opinión, ¿puede la victoria de Nodirbek Abdusattorov sobre el campeón mundial Ding Liren ser la base de su próxima conquista del título mundial clásico? ¿Cree al 100% que nuestros chicos conservarán las medallas de oro olímpicas en Samarcanda tras esta victoria histórica? ¡Deje sus felicitaciones y opiniones en los comentarios y comparta este artículo dedicado a esta victoria histórica de nuestro deporte nacional con todos los aficionados al ajedrez!