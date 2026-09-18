Finaliza la 3ª ronda de la 46ª Olimpiada de Ajedrez en Samarcanda: Detalles de los encuentros

La intensidad de la competición en la 46ª Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Samarcanda, está alcanzando su punto máximo. Los encuentros de la 3ª ronda, disputados el 18 de septiembre, estuvieron llenos de determinación y batallas tácticas para los equipos de Uzbekistán: nuestros representantes lograron cuatro victorias durante la jornada, cediendo en dos enfrentamientos. En el duelo central masculino, el equipo principal de Uzbekistán (Uzbekistán-1) derrotó de manera convincente a uno de los equipos europeos más fuertes, Austria, por 3:1. En los tableros 1 y 2, Nodirbek Abdusattorov empató contra Kirill Alekseyenko, mientras que Nodirbek Yakubboev firmó tablas con Lukas Dotzer. Nuestros grandes maestros en los tableros 3 y 4 demostraron gran maestría: Javohir Sindarov venció a Felix Blohberger y Muhiddin Madaminov derrotó a Konstantin Peyrer, asegurando una victoria valiosa para el equipo.

Los grandes favoritos del torneo también terminaron la 3ª ronda sin derrotas: EE. UU. venció a Dinamarca 2,5:1,5, el equipo de la India superó a Italia 3:1 y China derrotó a Bulgaria 3,5:0,5. En la categoría femenina, el equipo Uzbekistán-1 se mantiene entre los líderes tras una importante victoria por 3:1 sobre Indonesia. La 4ª ronda, decisiva, se jugará el 19 de septiembre. ¿Qué ventaja psicológica aportaron los movimientos de Sindarov y Madaminov al equipo, cuáles son los resultados de nuestros equipos reserva y qué grandes rivales esperan a nuestros representantes en la 4ª ronda?

«Victoria 3:1 y el golpe maestro de Sindarov»: Detalles del duelo Uzbekistán-1 — Austria

Crónica del enfrentamiento clave de la 3ª ronda del equipo masculino:

Tablero 1: Nodirbek Abdusattorov — Kirill Alekseyenko (0,5 : 0,5): Se vivió una compleja lucha posicional en el primer tablero que terminó en tablas;

Tablero 2: Nodirbek Yakubboev — Lukas Dotzer (0,5 : 0,5): Yakubboev compartió el punto tras una partida activa contra su rival;

Tablero 3: Javohir Sindarov — Felix Blohberger (1 : 0): Sindarov orquestó una combinación agresiva con las piezas blancas, obligando a su oponente a rendirse;

Tablero 4: Muhiddin Madaminov — Konstantin Peyrer (1 : 0): Muhiddin mantuvo la calma en la fase final, sellando el marcador global en 3:1.

Todos los frentes de los anfitriones: Equipos reserva y torneos femeninos

Resultados de la 3ª ronda para el resto de los equipos uzbekos:

Uzbekistán-2 (hombres): Derrota ajustada por 1,5 : 2,5 ante Alemania en un duelo intenso;

Uzbekistán-3 (hombres): Gran victoria contundente por 3,5 : 0,5 sobre Marruecos;

Uzbekistán-1 (mujeres): Victoria por 3:1 sobre Indonesia (Afruza Khamdamova y Gulrukhbegim Tokhirjonova empataron, Umida Omonova y Nilufar Imomqoziyeva ganaron);

Uzbekistán-2 (mujeres): Derrota por 1:3 ante el experimentado equipo femenino de España;

Uzbekistán-3 (mujeres): Victoria arrolladora por 4:0 sobreArabia Saudita.

El paso de los grandes mundiales: EE. UU., India y China

Lucha entre los otros favoritos de la Olimpiada:

EE. UU. — Dinamarca (2,5 : 1,5): Los grandes maestros estadounidenses superaron la resistencia escandinava por un margen mínimo;

India — Italia (3 : 1): Los ajedrecistas indios no dieron opciones a los italianos y se sitúan en los puestos de honor;

China — Bulgaria (3,5 : 0,5): Los chinos dominaron a Bulgaria, demostrando ser serios candidatos al título.

Perspectivas del torneo e intriga de la 4ª ronda del 19 de septiembre

Análisis de expertos tras la 3ª ronda:

Ventaja del formato anfitrión: Uzbekistán participa con tres equipos, permitiendo que jóvenes talentos ganen experiencia en el gran escenario;

La carrera por las medallas se intensifica: El avance invicto de Uzbekistán, EE. UU., India y China presagia duelos intensos para las rondas 4 y 5;

4ª ronda del 19 de septiembre: Mañana, el equipo Uzbekistán-1 se enfrentará a otro peso pesado del ranking mundial.

La 46ª Olimpiada de Ajedrez, que se celebra en la tierra antigua de Samarcanda, reúne a la élite mundial y demuestra una vez más la hegemonía del ajedrez uzbeko.

En su opinión, ¿podrá el equipo Uzbekistán-1, liderado por Nodirbek Abdusattorov y Javohir Sindarov, superar a superpotencias como EE. UU. e India para ganar el título? ¿Qué movimientos y resultados espera de nuestros representantes en la 4ª ronda del 19 de septiembre? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta esta fiesta mundial del ajedrez con todos sus amigos aficionados!