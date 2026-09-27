João Félix dice que quiere dar la asistencia histórica a Cristiano Ronaldo

El delantero de la selección de Portugal y del club saudí Al-Nassr, João Félix, habló sobre uno de sus principales objetivos profesionales. En una entrevista con el diario AS, el jugador admitió abiertamente que sueña con ser el autor de la asistencia para el gol número mil en la carrera de su compatriota Cristiano Ronaldo. Esta declaración demuestra no solo la sintonía entre ambas estrellas en el campo, sino también la confianza mutua en el camino hacia este hito histórico. Así lo informa Goal.com .

A sus 41 años, el legendario delantero Cristiano Ronaldo sigue superando sus propios récords. Ya ha alcanzado la marca de los 900 goles y actualmente cuenta con 979 goles en partidos oficiales. Para el cinco veces ganador del Balón de Oro, solo faltan 21 goles para conquistar este límite histórico. En la presente temporada, ha disputado siete encuentros en todas las competiciones con el Al-Nassr, anotando tres goles.

Colaboración en el campo y deberes con la selección

Según Goal.com, esta ambición también es evidente en la selección de Portugal. En el partido inaugural de la Liga de Naciones disputado el jueves, el equipo logró la victoria. En este encuentro, correspondiente al Grupo 4 de la Liga A, fue el propio João Félix quien marcó el gol decisivo. Tras ello, los portugueses comenzaron a prepararse para los próximos retos.

La selección tiene por delante varios partidos importantes durante esta fecha FIFA. En particular, el equipo se enfrentará a las selecciones de Noruega y Dinamarca. Cristiano Ronaldo tiene como objetivo continuar su racha goleadora en estos partidos y dar un paso más hacia el gol mil. Félix destacó que está listo para apoyar a su capitán en momentos tan decisivos.

Una nueva etapa y un paso hacia el crecimiento

Para João Félix, su trayectoria en Arabia Saudita está siendo muy exitosa. Tras dejar el Atlético de Madrid en el verano de 2025 para unirse al Al-Nassr, el delantero se convirtió en una de las figuras clave en el último título de liga del equipo y fue nombrado mejor jugador de la temporada. Ha participado en 55 partidos en todas las competiciones, anotando 30 goles y repartiendo 22 asistencias.

Al reflexionar sobre los cambios en su juego y condición física, Félix señaló: «Como jugador, me siento mucho mejor. Entiendo mejor el juego y sus diferentes fases. Tener 26 años es diferente a tener 20 o 21». El gol del delantero contra Gales también demuestra que se encuentra en un estado de forma excepcional.