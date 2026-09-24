Lo que dijo Jorge Jesus sobre Cristiano Ronaldo

El seleccionador de la selección nacional de Portugal, Jorge Jesus, confirmó que el capitán Cristiano Ronaldo será titular en el partido de la primera jornada de la Liga de Naciones contra Gales. Durante su intervención en la Cumbre del Fútbol Portugués, el técnico de 72 años destacó el papel del experimentado delantero en el fútbol nacional y su impacto global. Así lo informa Goal.com informa Goal.com.

Según Goal.com, el nuevo seleccionador respondió a las críticas de la prensa sobre el capitán. Antes del partido que se disputará en el Estadio José Alvalade, Jorge Jesus enfatizó firmemente que Ronaldo no es solo un jugador en el campo, sino un símbolo de toda una nación.

Impacto global y aficionados

El técnico recordó un ejemplo destacado de cuando trabajaban juntos en el club Al-Nassr. Según él, en un partido donde Ronaldo no participó, solo asistieron 3 000 espectadores, mientras que en Hong Kong, una vez que el delantero saltó al campo, las 55 000 entradas se agotaron y el estadio se llenó.

Aun así, el entrenador dejó claro que los méritos pasados o el estatus de estrella no garantizan jugar los 90 minutos. Según él, la convocatoria y la titularidad dependen siempre del estado de forma actual.

Nuevos enfoques tácticos

Trabajando de nuevo con Ronaldo a nivel internacional, el experimentado técnico expresó su intención de introducir cambios tácticos manteniendo la base del equipo nacional. Destacó la ventaja de jugar con un mediocentro defensivo puro y un segundo delantero durante el partido.

Mientras la selección de Portugal comienza la defensa de su título, el entrenador no ocultó que espera acciones decisivas y goles de su capitán en el partido de mañana. «Cris es el símbolo de Portugal. Mañana estará en el campo y espero que marque uno o dos goles», concluyó Jorge Jesus.