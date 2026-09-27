El caso Manchester City: qué le espera a la Premier League

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El caso Manchester City: qué le espera a la Premier League

Uno de los escándalos financieros más largos y sonados en la historia de la Premier League ha llegado a una etapa inesperada. Según The Athletic y BBC Sport, una comisión independiente ha declarado culpable al Manchester City de infracciones financieras. Lejos de ser el final del conflicto como muchos esperaban, esta decisión abre una nueva fase más compleja y llena de tensiones. Así lo informa Goal.com informa .

Han pasado 1329 días desde que se anunciaron las acusaciones y exactamente dos años y diez días desde el inicio de las audiencias oficiales. Tras una investigación tan prolongada, el veredicto aún no se ha hecho público oficialmente. Los detalles permanecen bajo acuerdos de confidencialidad y los funcionarios del club tuvieron que firmar documentos especiales para acceder a la información.

Incertidumbre y proceso de apelación

La mayor paradoja de la situación actual es que, a pesar de que se ha confirmado la culpabilidad, el tipo de sanción final y cuándo se aplicará siguen siendo un secreto. Ni la dirección de la Premier League ni el Manchester City han revelado los detalles. Los representantes del club insisten en que el proceso no ha terminado y se preparan para presentar un recurso de apelación.

Según los expertos, la conclusión de la comisión independiente es solo el final de la primera etapa. Por delante quedan la apelación del club, posibles multas millonarias, deducciones de puntos o incluso la expulsión del campeonato. Esto podría afectar gravemente el equilibrio de la tabla y el destino de los clubes rivales.

Reacción de los clubes rivales y consecuencias

Los otros grandes clubes de la Premier League y los aficionados observan la situación con gran preocupación. Los rivales, que afirman haber sido perjudicados por las irregularidades financieras, exigen medidas justas y contundentes. Sin embargo, la complejidad legal del caso y la intransigencia de las partes están provocando que el proceso se alargue.

Este conflicto supone una prueba seria no solo para los planes del Manchester City esta temporada, sino también para la reputación y el sistema financiero y legal del fútbol inglés. Actualmente, todas las partes esperan las próximas declaraciones oficiales y el mecanismo para ejecutar la decisión de la comisión.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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