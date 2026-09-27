El entrenador de la selección italiana, Roberto Mancini, se ha distanciado por completo de la situación relativa a las irregularidades financieras y los contratos controvertidos atribuidos al Manchester City, club donde trabajó anteriormente. Según Goal.com, el técnico insistió firmemente en la inocencia de los actuales campeones de la Premier League, rechazando las acusaciones en su contra. Sobre esto, Goal.com informa que.

Durante una conferencia de prensa previa al partido de la Nations League contra Turquía el lunes, respondió a preguntas sobre un supuesto segundo contrato con el club emiratí Al-Jazira, que le habría pagado 2,03 millones de euros en concepto de consultoría por solo cuatro días de trabajo al año.

Investigaciones financieras y contratos sospechosos

El diario alemán Der Spiegel publicó anteriormente una investigación afirmando que Roberto Mancini recibió ingresos adicionales a través de acuerdos secretos, además de su salario principal en el Manchester City. Los 115 cargos contra el club abarcan un periodo de nueve años, incluyendo sus cuatro años al mando del equipo.

Sin embargo, el experimentado entrenador declaró que estas acusaciones no tienen ninguna relación con él. Según él, las informaciones difundidas en la prensa y las alegaciones sobre el segundo contrato son infundadas, y si existe algún problema, es asunto del club y no suyo.

La reacción de la directiva del Manchester City

«No creo que el Manchester City sea culpable, al contrario. No es un problema que me preocupe y no es una novedad. El Manchester City es inocente, y en cuanto al contrato doble, es su problema, no el mío», dijo Mancini a los medios.

Mientras Mancini intenta alejarse de estas controversias, el Manchester City sigue luchando contra las acusaciones a gran escala. El presidente Khaldoon Al-Mubarak publicó un comunicado en el sitio web oficial del club, afirmando la total inocencia del equipo y asegurando que no cambiarán su posición a pesar de las investigaciones legales.

El directivo del club subrayó que, a pesar del ruido mediático, nada ha cambiado y que el equipo ha superado dificultades anteriores juntos. El Manchester City continúa su batalla legal para mantener su posición deportiva y lograr justicia respecto a las acusaciones financieras.