Oppo Reno16t presentado: pantalla compacta y batería masiva

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Oppo Reno16t presentado: pantalla compacta y batería masiva

Según Ixbt.com, Oppo ha presentado oficialmente su nuevo smartphone Reno16t para el mercado interno, con características únicas. Este dispositivo busca satisfacer a los usuarios que prefieren gadgets compactos, destacando por sus tecnologías modernas y una batería de gran capacidad. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Uno de los aspectos más destacados del smartphone es su tamaño y pantalla. El dispositivo cuenta con un panel de 6,32 pulgadas, clasificándolo como compacto según los estándares actuales. Además, la pantalla ofrece una resolución de 2640×1216 píxeles, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo récord de 3600 nit.

Rendimiento y capacidades técnicas

El hardware del dispositivo es de alto nivel. Según Ixbt.com, el nuevo modelo se basa en el sistema en chip MediaTek Dimensity 8550 SUPER. Esto garantiza a los usuarios alta velocidad y estabilidad, desde tareas cotidianas hasta juegos y aplicaciones exigentes.

Se ofrecen dos configuraciones de memoria. La versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento cuesta unos 550 USD, mientras que la variante avanzada con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento tiene un precio de 670 USD. El peso total del dispositivo es de solo 191 gramos.

Cámara y durabilidad

En cuanto a fotografía, el Oppo Reno16t es competitivo en su clase. El módulo principal tiene una resolución de 200 MP, acompañado de un lente ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 50 MP. La cámara frontal también ofrece fotos de calidad con 50 MP.

La batería destaca por su enorme capacidad. El smartphone incluye una batería de 6700 mAh compatible con carga rápida por cable SuperVOOC de 80 W, permitiendo recuperar energía rápidamente.

Entre las ventajas adicionales se encuentran el lector de huellas óptico bajo pantalla, un puerto infrarrojo para controlar electrodomésticos y una protección del chasis bajo el estándar IP69K.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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