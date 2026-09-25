Portugal vence a Gales en un partido donde Cristiano Ronaldo fue privado de un gol

En el inicio de la nueva temporada de la Liga de Naciones, la selección de Portugal derrotó a Gales en un difícil encuentro como local. El partido, disputado en el «Estádio José Alvalade» de Lisboa, terminó con una victoria por la mínima para los anfitriones. Según información de The Athletic, a pesar de las bajas en el equipo galés, los visitantes ofrecieron una resistencia digna, pero los portugueses lograron sumar los tres puntos. Así lo informa Goal.com informa .

El único gol que decidió el destino del encuentro llegó en el minuto 22 de la primera parte. Nuno Mendes realizó una incursión rápida por la banda y asistió a João Félix, quien quedó libre fuera del área. João Félix disparó con fuerza con la derecha y el balón cambió drásticamente de trayectoria tras rozar al defensa Ben Davies. Como resultado, el portero Danny Ward quedó indefenso y el balón terminó en la red.

Una noche desafortunada para Cristiano Ronaldo

Aunque el equipo ganó, la velada terminó de forma nerviosa y decepcionante para el delantero Cristiano Ronaldo. El experimentado atacante desperdició varias oportunidades claras durante el partido. En particular, en la primera mitad, no pudo aprovechar una ocasión desde corta distancia.

En el minuto 59, Bruno Fernandes envió un pase magistral a la espalda de los defensas. Cristiano Ronaldo envió el balón al rincón inferior, pensando que había marcado su gol número 147 con la selección y dado un paso más hacia los 1,000 goles en su carrera. Sin embargo, tras revisar la jugada con el sistema VAR, los árbitros señalaron posición de fuera de juego y el gol fue anulado.

Sustitución y panorama del juego

Tras los inconvenientes y el gol anulado, el entrenador Roberto Martínez sustituyó a Cristiano Ronaldo en el minuto 67 por Gonçalo Ramos. De esta manera, Ronaldo no pudo aumentar su cifra de 979 goles.

En general, Portugal dominó claramente el encuentro. Los locales realizaron 23 disparos y generaron dos ocasiones claras de gol. A pesar de ello, les faltó un poco de precisión para concretar sus ataques.

Por su parte, Gales se mostró muy disciplinado en defensa. Los defensores despejaron 15 balones del área y recuperaron la posesión 52 veces. El portero Danny Ward realizó 4 paradas importantes. No obstante, los galeses carecieron de profundidad en ataque, realizando solo 5 disparos en todo el partido, de los cuales solo uno fue a puerta.