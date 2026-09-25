Jorge Jesus explica por qué sustituyó a Cristiano Ronaldo

El partido contra Gales en la Nations League resultó ser un poco desafortunado para el capitán de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo. Tras no poder aprovechar una oportunidad clara durante el encuentro, el experimentado delantero tuvo que abandonar el campo en la segunda mitad. Según informa Goal.com, el entrenador Jorge Jesus explicó claramente las razones tácticas detrás de esta drástica decisión. Sobre esto, Goal.com informa que.

En el duelo disputado el jueves, los portugueses lograron una difícil victoria por 1-0. El delantero de 41 años tuvo dificultades para destacar durante el juego y no pudo convertir una ocasión muy clara. Tras un excelente pase del centrocampista Ruben Neves, Ronaldo falló una situación prácticamente hecha.

Por ello, el técnico Jorge Jesus tomó la drástica decisión de realizar un cambio en el minuto 68 y sustituyó al capitán. En una entrevista concedida al canal Canal 11, el estratega detalló su evaluación sobre el estado físico de Ronaldo y los motivos de esta decisión.

Necesidad táctica y condición física

Según Jesus, los minutos finales del encuentro requerían un enfoque totalmente distinto. Para asegurar los tres puntos en el campo, el equipo necesitaba mayor actividad y velocidad.

«El partido nos pedía ese cambio», declaró Jesus a los periodistas. A falta de 25 minutos para el final, el entrenador planeaba introducir a un jugador rápido capaz de presionar a los centrales rivales.

Ronaldo, que suma 146 goles en 234 partidos con la selección, se mostró físicamente agotado al final del encuentro. Jesus admitió que su estrella ya no tenía fuerzas para realizar la presión alta exigida en la línea de ataque.

«Cris ya no podía hacerlo», comentó el exentrenador del Benfica. Además, el técnico añadió que entendía perfectamente que no se podía esperar más rendimiento del jugador en la línea ofensiva.