Vivo Y600i: presentado un smartphone con batería de 8000 mAh y cuerpo ultrarresistente

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Vivo Y600i: presentado un smartphone con batería de 8000 mAh y cuerpo ultrarresistente

La compañía Vivo ha presentado oficialmente su nuevo smartphone Vivo Y600i, uno de sus dispositivos más resistentes y autónomos. Según ixbt.com, este modelo está diseñado para su uso en condiciones extremas, destacando por su alto nivel de protección y una batería de gran capacidad. Sobre esto, Ixbt.com informa.

Una de las características principales del nuevo smartphone es su durabilidad. El fabricante asegura que el cuerpo del dispositivo puede resistir caídas en diez direcciones diferentes. Además, está garantizado que mantiene su funcionamiento incluso sumergido hasta tres metros de profundidad. La protección del cuerpo cumple con el estricto estándar IP69K.

Capacidades técnicas y rendimiento

La base del hardware del dispositivo se apoya en el procesador Snapdragon 4 Gen 2. En el panel frontal se encuentra una gran pantalla de 6,87 pulgadas con soporte para una frecuencia de actualización de 120 Hz. Esto ofrece a los usuarios una imagen fluida y cómoda para visualizar contenido.

En cuanto a las capacidades ópticas, el Vivo Y600i está equipado con una cámara principal de 50 MP y una cámara frontal de 8 MP. A nivel de software, el smartphone funciona desde su lanzamiento con el sistema operativo OriginOS 6 basado en Android 16.

Batería y política de precios

La parte más impresionante del smartphone es su batería de gran capacidad. El dispositivo cuenta con una batería de 8000 mAh, que admite tecnología de carga rápida por cable de 44 W. Asimismo, para mayor seguridad, se ha integrado un escáner de huellas dactilares en el botón lateral.

El inicio de las ventas en el mercado chino está previsto para el 30 de septiembre de este año. El dispositivo se ofrecerá a los compradores en tres variantes de color y dos configuraciones de memoria:

  • Versión 6/128 GB — 255 dólares
  • Versión 6/256 GB — 300 dólares
La compañía afirma que este modelo puede durar hasta siete años, aunque este periodo no incluye las actualizaciones del sistema operativo Android. A pesar de ello, se espera que este gadget sea una opción interesante para quienes valoran la alta autonomía y resistencia.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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