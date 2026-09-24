Cristiano Ronaldo ignora las críticas y apunta a los 1000 goles

·0·Deportes
Cristiano Ronaldo ignora las críticas y apunta a los 1000 goles

El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, respondió a las preguntas de los periodistas en la cumbre de fútbol de Portugal celebrada en Lisboa, abordando las críticas y hablando de sus próximos grandes objetivos. El delantero de 39 años comentó sobre el ambiente en el equipo y los cambios de entrenador antes del inicio del partido de la UEFA Nations League contra Gales. Así lo informa Goal.com informa .

Al hablar de su regreso al Estádio José Alvalade, donde comenzó su carrera profesional, el experimentado jugador destacó que sigue disfrutando enormemente de defender los colores de la selección nacional. Según informes de ixbt.com y otras fuentes deportivas internacionales, Ronaldo valoró positivamente el nombramiento del nuevo entrenador Jorge Jesus, confiando en que llevará al equipo a nuevas metas.

Planes de futuro y el gol número mil

Al abordar el tema de alcanzar la cifra de 1000 goles, uno de los temas más candentes en el mundo del fútbol, Cristiano declaró que persigue este objetivo con gran pasión, aunque sin que se convierta en una obsesión. Según sus palabras, si logra marcar ese histórico gol mil con la camiseta de la selección de Portugal, será el punto culminante de toda su carrera.

El delantero, que actualmente juega en el club saudí Al-Nassr, enfatizó que no viene a la selección solo por su nombre, sino para aportar valor real y ayudar al equipo en el campo. «Vengo aquí para marcar la diferencia y ser un activo útil para el equipo», añadió.

Respuesta a las críticas

Ronaldo reaccionó con una sonrisa ante las incesantes noticias en los medios sobre su futuro en la selección y su edad. Afirmó que no presta atención a las críticas negativas, centrando toda su atención en el inmenso amor y apoyo que recibe de los aficionados de todo el mundo.

Reflexionando sobre su futuro, la leyenda de 39 años admitió que sabe que su carrera está cerca del final, pero que prefiere vivir siempre el día a día. A pesar de los 4 difíciles partidos que le esperan a la selección en los próximos 15 días, aseguró que el equipo está totalmente preparado para estos desafíos.

Cristiano RonaldoPortugalUEFA Nations LeagueFútbolAl-Nassr
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cristiano Ronaldo: Quisieron deshacerse de mí, pero no me detendréCristiano Ronaldo: Quisieron deshacerse de mí, pero no me detendréAyer 23:35Jorge Jesus: Cinco Balones de Oro no dan privilegios a CristianoJorge Jesus: Cinco Balones de Oro no dan privilegios a Cristiano19 septiembre 09:35Jorge Jesus anuncia su primera convocatoria con la selección de PortugalJorge Jesus anuncia su primera convocatoria con la selección de Portugal18 septiembre 17:12Cristiano Ronaldo confirma que continuará su carrera internacional y apunta a los 1000 golesCristiano Ronaldo confirma que continuará su carrera internacional y apunta a los 1000 golesAyer 23:51Lo que reveló Álvaro González sobre Cristiano RonaldoLo que reveló Álvaro González sobre Cristiano Ronaldo2 septiembre 12:14Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de PortugalCristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal21 julio 22:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?