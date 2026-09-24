Cristiano Ronaldo ignora las críticas y apunta a los 1000 goles

El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, respondió a las preguntas de los periodistas en la cumbre de fútbol de Portugal celebrada en Lisboa, abordando las críticas y hablando de sus próximos grandes objetivos. El delantero de 39 años comentó sobre el ambiente en el equipo y los cambios de entrenador antes del inicio del partido de la UEFA Nations League contra Gales. Así lo informa Goal.com informa .

Al hablar de su regreso al Estádio José Alvalade, donde comenzó su carrera profesional, el experimentado jugador destacó que sigue disfrutando enormemente de defender los colores de la selección nacional. Según informes de ixbt.com y otras fuentes deportivas internacionales, Ronaldo valoró positivamente el nombramiento del nuevo entrenador Jorge Jesus, confiando en que llevará al equipo a nuevas metas.

Planes de futuro y el gol número mil

Al abordar el tema de alcanzar la cifra de 1000 goles, uno de los temas más candentes en el mundo del fútbol, Cristiano declaró que persigue este objetivo con gran pasión, aunque sin que se convierta en una obsesión. Según sus palabras, si logra marcar ese histórico gol mil con la camiseta de la selección de Portugal, será el punto culminante de toda su carrera.

El delantero, que actualmente juega en el club saudí Al-Nassr, enfatizó que no viene a la selección solo por su nombre, sino para aportar valor real y ayudar al equipo en el campo. «Vengo aquí para marcar la diferencia y ser un activo útil para el equipo», añadió.

Respuesta a las críticas

Ronaldo reaccionó con una sonrisa ante las incesantes noticias en los medios sobre su futuro en la selección y su edad. Afirmó que no presta atención a las críticas negativas, centrando toda su atención en el inmenso amor y apoyo que recibe de los aficionados de todo el mundo.

Reflexionando sobre su futuro, la leyenda de 39 años admitió que sabe que su carrera está cerca del final, pero que prefiere vivir siempre el día a día. A pesar de los 4 difíciles partidos que le esperan a la selección en los próximos 15 días, aseguró que el equipo está totalmente preparado para estos desafíos.