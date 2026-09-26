David de Gea reacciona a la polémica de Manchester City

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David de Gea reacciona a la polémica de Manchester City

El sonado caso sobre la violación de las normas financieras por parte del Manchester City en la Premier League continúa. Según la información más reciente, los «Citizens» han sido declarados culpables de 114 infracciones y se enfrentan a graves sanciones. Esta situación está provocando duras críticas en la comunidad futbolística, incluyendo a exjugadores que compitieron contra ellos durante años. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, en medio de este escándalo, el exportero del Manchester United, David de Gea, llamó la atención al publicar un comentario irónico en las redes sociales. El guardameta español, que actualmente defiende los colores del club italiano Fiorentina, expresó su postura sobre sus antiguos rivales. En su página de X (antes Twitter), lanzó una pregunta sarcástica haciendo referencia al título de la liga inglesa.

La irónica intervención del portero español

David de Gea escribió en su declaración: «Hablemos de esto. Entonces, ¿cuántos títulos de Premier League gané con el United?». El portero acompañó el mensaje con un emoji pensativo. Sus palabras reavivaron el descontento de los rivales que cuestionan la legitimidad de los títulos ganados por el Manchester City durante el periodo en que se detectaron las irregularidades financieras.

Como dato, cabe señalar que David de Gea jugó para el Manchester United durante 12 temporadas. Hasta 2023, disputó 545 partidos con el club inglés y ganó un título de Premier League. Sin embargo, durante su carrera, hubo ocasiones en las que el Manchester City superó a los «Red Devils» por el título en los años en que se produjeron las supuestas prácticas financieras dudosas.

Sanciones y proceso de apelación

Actualmente, la directiva del Manchester City se prepara para apelar las acusaciones presentadas. Todas las partes siguen de cerca la evolución de la situación a la espera de la nueva decisión de la Premier League y el veredicto final. Otros equipos que perdieron partidos o trofeos ante los «Citizens» a lo largo de los años intentan reclamar sus derechos.

Las declaraciones de David de Gea están generando amplios debates no solo entre los aficionados, sino también entre los expertos en fútbol. Se espera que el veredicto final contra el Manchester City se convierta en uno de los cambios legales y deportivos más importantes en la historia del fútbol inglés. Por ahora, todas las partes esperan los resultados del proceso de apelación.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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