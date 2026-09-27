China ha repostado con éxito un satélite BeiDou en el espacio

China ha probado una tecnología revolucionaria en el espacio al realizar con éxito una operación de repostaje directo de combustible en un satélite de navegación BeiDou en órbita terrestre alta. Según ixbt.com, los detalles de esta compleja operación, que tuvo lugar en febrero de este año, solo se han hecho públicos recientemente. Este logro permitirá en el futuro reducir drásticamente los costes de mantenimiento de las constelaciones orbitales y prolongar la vida útil de las naves espaciales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se ha informado que, durante la prueba exitosa, un vehículo de servicio especial se acercó al satélite BeiDou y le transfirió combustible líquido. Los expertos explican que en el experimento se utilizó un tipo de combustible químico de larga duración que no requiere sistemas de refrigeración complejos y puede almacenarse durante años. Esto facilita significativamente los procesos de almacenamiento y gestión en condiciones espaciales.

La importancia del repostaje en el espacio

Actualmente, los satélites consumen enormes cantidades de recursos, no solo durante su lanzamiento, sino también mientras cumplen sus misiones. El combustible es especialmente necesario para las maniobras destinadas a corregir la trayectoria orbital, mantener la posición y orientación del objeto espacial, y prevenir colisiones peligrosas.

La práctica demuestra que, aunque los paneles solares, la electrónica y todos los sistemas principales del satélite funcionen perfectamente, el aparato se ve obligado a cesar sus actividades en cuanto se agota el combustible de reserva. Anteriormente, estas situaciones obligaban a lanzar un nuevo satélite, lo que suponía enormes costes financieros.

Proceso técnico complejo y perspectivas de futuro

La tecnología de repostaje en condiciones orbitales requiere una gran precisión y soluciones de ingeniería complejas. El vehículo de servicio debe identificar el objetivo de forma autónoma, sincronizar completamente su velocidad y trayectoria, y realizar el acoplamiento en microgravedad sin fugas.

Si esta tecnología se desarrolla más, un solo vehículo de servicio podría repostar varios satélites en el futuro. Esto reduciría considerablemente los costes de gestión de las grandes constelaciones orbitales.

Cabe recordar que BeiDou es el sistema global de navegación por satélite de China, equivalente al GPS de EE. UU., Galileo de Europa y GLONASS de Rusia, utilizado tanto para fines civiles como militares.