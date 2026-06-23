Siga el partido Uzbekistán - Portugal en directo

La selección nacional de Uzbekistán se enfrenta a Portugal en la fase de grupos de la Copa del Mundo. El encuentro comienza a las 22:00; seguiremos los goles, ocasiones, cambios, tarjetas y demás eventos importantes a través de esta narración en directo.

El once inicial de Uzbekistán está compuesto por Abduvohid Nematov, Rustam Ashurmatov, Alisher Abdullayev, Abduqodir Husanov, Sherzod Nasrullayev, Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov, Bobur Karimov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov y Azizbek Ganiyev.

Por parte de Portugal, Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix y Cristiano Ronaldo comienzan como titulares.

El partido se puede ver en directo a través del canal Zo‘r TV. Todas las acciones importantes del juego se actualizarán regularmente en formato de texto.

Narración en directo

Antes del partido — Árbitro: Jalal Jayed. Uzbekistán saca de inicio.

1' — Comienza el partido.

2' — Bruno Fernandes (Portugal) intenta un pase a un compañero, pero el defensa intercepta.

3' — Bruno Fernandes dispara desde el borde del área, pero el balón pasa por encima del travesaño.

3' — Portugal juega el córner corto.

5' — El pase de Nuno Mendes no llega a su destino, se detiene el ataque.

6' — ¡GOL! 1–0. Joao Cancelo realiza una gran jugada y asiste a Cristiano Ronaldo. Ronaldo supera a Abduvohid Nematov y define con un disparo preciso al palo derecho.

10' — Falta de Bekhruz Karimov (Uzbekistán); Portugal obtiene un tiro libre en zona peligrosa.

11' — Cancelo reacciona bien a un balón suelto y dispara, pero no logra dirigirlo a portería.

11' — El tiro libre de Bruno Fernandes es detenido por el portero.

14' — Jalal Jayed pita. Falta de Odiljon Hamrobekov (Uzbekistán) por juego peligroso; tiro libre directo para Portugal.

14' — TARJETA AMARILLA. Odiljon Hamrobekov recibe tarjeta amarilla por su infracción.

17' — ¡GOL! 2–0. Nuno Mendes (Portugal) ejecuta un tiro libre perfecto desde el borde del área: el balón se curva y entra por la escuadra izquierda. Golazo.

19' — Sherzod Nasrullayev (Uzbekistán) llega a un pase que rompe la defensa y dispara, pero Diogo Costa lo detiene sin problemas.

20' — Bekhruz Karimov roba el balón, pero se enfada cuando el árbitro pita falta. Tiro libre para Portugal.

21' — El pase raso de Nuno Mendes hacia el área es interceptado por un defensa.

23' — Bruno Fernandes lanza el tiro libre hacia el área, pero la defensa de Uzbekistán despeja limpiamente.

23' — Se anuncia una pausa para hidratación (cooling break).

28' — Sherzod Nasrullayev (Uzbekistán) lanza un centro, pero un defensa atento despeja el balón a zona segura.

29' — ¡GOL! 2–1. Azizjon Ganiyev (Uzbekistán) llega rápido a un balón suelto. Sin importar la distancia, lanza un potente disparo que entra por la escuadra izquierda. ¡Gran gol para poner el 2:1!

30' — ¡Atención! El árbitro indica que habrá revisión del VAR para comprobar una posible falta en el gol. Los jugadores de Uzbekistán muestran su descontento.