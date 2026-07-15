Noruega eliminada en cuartos de final, pero recibida como campeona en Oslo

La selección de Noruega, que se despidió en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, fue recibida como heroína en su país. Decenas de miles de aficionados salieron a las calles de Oslo y el príncipe heredero Haakon también participó en la ceremonia.

Cuartos de final: no es una derrota, es un resultado histórico

La selección de Noruega terminó su camino en la Copa Mundial en los cuartos de final. Sin embargo, en el país, este resultado no se percibió como una derrota, sino como un gran paso en la historia del fútbol nacional.

Los escandinavos sorprendieron al mundo entero al vencer a Brasil en la fase de eliminación directa. Fue precisamente esta victoria la que llevó la participación de Noruega en el Mundial a un nivel histórico.

Aunque la eliminación ante Inglaterra en cuartos de final fue dolorosa, para los aficionados el equipo ya había cumplido su misión.

Decenas de miles de aficionados reunidos en Oslo

El regreso del equipo al país convirtió a Oslo en una verdadera fiesta del fútbol. Según las fuentes, se reunieron entre 90 000 y más de 100 000 aficionados para recibir a los jugadores.

Esta es una cifra enorme para un país con una población modesta. Las calles, plazas y los alrededores del palacio se llenaron de seguidores con los colores nacionales.

Estado Información Equipo Selección de Noruega Resultado Mundial 2026 cuartos de final Gran victoria Victoria contra Brasil en la fase de eliminación directa Aficionados presentes aproximadamente 90 000 a más de 100 000 Presente en la ceremonia príncipe heredero Haakon Gesto emblemático Viking Row

El príncipe Haakon entre los aficionados

El príncipe heredero de Noruega, Haakon, también participó en la ceremonia de bienvenida. Compartió el ambiente festivo con los seguidores y los futbolistas.

Uno de los momentos más memorables fue el «Viking Row». Este gesto se convirtió en un símbolo especial para la selección de Noruega y sus aficionados durante todo el torneo.

Si los jugadores lucharon en el campo, los aficionados aportaron un espíritu «vikingo» desde las gradas. En la ceremonia de Oslo, este gesto se convirtió en un símbolo de orgullo nacional.

La victoria sobre Brasil lo cambió todo

El momento más grande de Noruega en el Mundial fue la victoria contra Brasil. Vencer al pentacampeón del mundo en la fase de eliminación directa es un evento enorme para cualquier selección.

Para Noruega, este resultado tuvo un significado aún mayor, ya que el país no había sentido tal atención mundial en el fútbol durante muchos años.

Fue esta victoria la que transformó al equipo ante los ojos de los aficionados, pasando de ser «el equipo eliminado en cuartos» a «la generación que escribió la historia».

¿Por qué los aficionados estaban tan orgullosos?

El camino de Noruega en el Mundial no se mide solo por los resultados. El equipo logró unir a todo el país en torno al fútbol.

Erling Haaland y sus compañeros lucharon por la victoria en el campo, y los aficionados vivieron cada partido como un gran evento nacional.

Lo esencial es esto: Noruega regresó al gran escenario del fútbol mundial. Y este regreso no fue en silencio, sino con mucho ruido.

El «Viking Row» se convirtió en el símbolo del torneo

El movimiento «Viking Row» se convirtió en uno de los signos más reconocibles de los aficionados noruegos durante la Copa Mundial 2026.

Este gesto encarna la fuerza, la unidad y el espíritu escandinavo. Cuando los jugadores regresaron, la misma escena se repitió: los aficionados, la selección y el príncipe Haakon celebraron el histórico camino de Noruega al mismo ritmo.

A veces, en el fútbol, se puede quedar en la memoria de un país sin ganar un trofeo. Noruega escribió una historia así.

¿Comienza una nueva etapa para el equipo?

Ahora, la pregunta principal para Noruega es si este éxito será algo pasajero o el punto de partida de una nueva generación.

El resultado en el Mundial dio mucha confianza al equipo. Los aficionados ahora esperan de Noruega no solo una participación, sino grandes objetivos.

Esto es, por un lado, una presión, y por otro, una inmensa oportunidad.

La victoria después de la derrota

Noruega terminó la Copa Mundial 2026 en los cuartos de final. Pero la ceremonia de bienvenida en Oslo mostró algo claro: para el pueblo, este equipo no está derrotado.

Vencieron a Brasil, unieron a todo el país e hicieron que su nombre resonara con fuerza en la Copa Mundial.

¿Crees que Noruega podrá llegar a una final en los próximos torneos importantes con esta generación?