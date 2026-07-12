Haaland habla sobre Noruega: «Es hora de demostrar de lo que somos capaces»

Aunque la selección nacional de Noruega terminó su participación en la Copa Mundial 2026, para Erling Haaland este torneo no es una simple página pasada, sino la señal del comienzo de una nueva era. El delantero habló abiertamente sobre el futuro del fútbol noruego tras el desempeño de su equipo, la victoria contra Brasil y el duro encuentro ante Inglaterra.

«Este era mi objetivo desde hace mucho tiempo»

Para Erling Haaland, defender los colores de Noruega en una Copa del Mundo fue uno de sus sueños más preciados durante años. Según sus palabras, el Mundial 2026 permitió a la selección noruega salir a la gran escena.

«Este era mi objetivo desde hace mucho tiempo. Creo que después de este torneo, logramos dar a conocer a Noruega en el mundo del fútbol», declaró Haaland.

Haaland destaca que la tarea más importante ahora no es jugar bien una vez, sino mantener ese nivel de forma constante.

La victoria contra Brasil: una nueva fuente de confianza

Uno de los momentos más brillantes del torneo para Noruega fue el partido contra Brasil. Haaland valoró esta victoria como una prueba importante del potencial del equipo.

En su opinión, Noruega demostró que no solo puede competir contra una de las selecciones más fuertes del mundo, sino que también es capaz de ganar.

Derrota ante Inglaterra, pero sin desánimo

Noruega perdió ante Inglaterra en la siguiente fase. Pero Haaland no ve este resultado solo como una derrota.

Afirma que Noruega obligó a Inglaterra a luchar seriamente y que el partido podría haber terminado de otra manera.

«Al final perdimos contra Inglaterra, pero los obligamos a luchar duro. Quizás todo pudo haber terminado de otra manera», dijo.

Estas palabras demuestran que el ánimo del equipo no ha decaído, sino que, por el contrario, la confianza en el futuro se ha fortalecido.

«Tenemos una generación increíble»

Haaland mira el futuro de la selección noruega con gran esperanza. Cree que las próximas Copas del Mundo y Eurocopas serán la oportunidad para que esta generación se muestre plenamente.

«Nos esperan más Copas del Mundo y Eurocopas. Creo que ahora es el momento de demostrar realmente de lo que somos capaces. Tenemos una generación increíble», afirmó Haaland.

Noruega puede haberse quedado sin trofeos en el Mundial 2026, pero de las palabras de Haaland se desprende que la historia de este equipo apenas comienza.

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