Superduelos en la 1ª jornada de la Liga de Naciones de la UEFA: análisis completo de los grandes partidos

La primera jornada de la nueva temporada de la Liga de Naciones de la UEFA estuvo llena de sensaciones, giros inesperados y drama. En un intenso duelo en Lisboa, la selección nacional de Portugal logró una victoria mínima de 1-0 sobre Gales. El destino del encuentro se decidió con un gol solitario de João Félix en el minuto 22; en el minuto 59, el legendario Cristiano Ronaldo hizo vibrar el estadio al marcar, pero los árbitros anularon el gol.

El choque central del continente tuvo lugar en Ámsterdam: el duelo entre Países Bajos y Alemania mantuvo el suspense hasta los últimos segundos. Aunque el gol de Felix Nmecha en el minuto 32 puso a los alemanes por delante, Cody Gakpo igualó el marcador en el minuto 90+2, salvando a la «Oranje» de la derrota (1-1). En el derbi escandinavo, Noruega, liderada por Erling Haaland, celebró una victoria remontada por 3-2 ante Dinamarca. El doblete de Haaland y el gol de Oscar Bobb dieron tres puntos valiosos a los noruegos.

¿Cómo afectó el gol anulado de Ronaldo al ataque portugués, qué causó que Alemania dejara escapar la victoria y cómo está superando Haaland su récord goleador con la selección?

«El gol de Félix, el drama del 90+2 y el derbi escandinavo»: los 5 puntos clave de la 1ª jornada

Hechos y resultados más importantes de la jornada inaugural de la Liga de Naciones:

El gol de la victoria de Félix: João Félix marcó ante Gales en el minuto 22, asegurando la primera victoria de los portugueses en el torneo;

El gol anulado de Ronaldo: En el minuto 59, la leyenda de 41 años sacudió la red, pero el gol fue anulado tras la revisión del VAR y la decisión arbitral;

El milagro del minuto 90+2 en Ámsterdam: Aunque Felix Nmecha adelantó a Alemania, Cody Gakpo igualó en el tiempo de descuento (1-1);

Doblete de Haaland en el derbi escandinavo: La estrella noruega anotó dos goles en el partido de 5 tantos contra Dinamarca (3-2), dando la victoria a su equipo;

Inicio difícil para los grandes equipos: Gigantes como Alemania, Países Bajos, Portugal y Dinamarca se enfrentaron a una dura resistencia desde la primera jornada.

1ª jornada de la Liga de Naciones: Resultados, goles y análisis comparativo de plantillas

Clasificación de los datos oficiales registrados en los tres grandes partidos del continente:

Encuentro Resultado final Goleadores Eventos importantes y protagonistas Portugal — Gales 1 : 0 João Félix (22') Gol de Ronaldo anulado en el 59'; Ramos sustituyó a Ronaldo en el 68' Países Bajos — Alemania 1 : 1 F. Nmecha (32') — C. Gakpo (90+2') Remontada en los últimos minutos; cambios forzados de Havertz (30') y Brobbey (35') Noruega — Dinamarca 3 : 2 O. Bobb (14'), E. Haaland (18', 74') — Mikkel (25'), R. Højlund (60') Derbi intenso: Doblete de Haaland y respuesta de Højlund

Experticia futbolística y análisis táctico: ¿Por qué la 1ª jornada fue una prueba para los favoritos?

Conclusiones de comentaristas y expertos internacionales:

Problema de rotación en Portugal: Aunque los pupilos de Roberto Martínez tuvieron la iniciativa contra Gales, la tasa de conversión de ocasiones creadas siguió siendo baja; el gol anulado de Ronaldo y su sustitución en el minuto 68 muestran que el equipo entra gradualmente en una era de relevo generacional;

El cansancio de Alemania en los minutos finales: El equipo de Nagelsmann dominó en el centro con Musiala y Nmecha, pero tras las rotaciones del minuto 64 aparecieron espacios en defensa; los Países Bajos de Ronald Koeman aumentaron la presión con Gakpo y los suplentes, logrando un empate merecido;

El peso inestimable de Haaland en la selección: Noruega venció a una Dinamarca bien organizada defensivamente gracias a la frialdad de Haaland y la creatividad del dúo Bobb/Ødegaard; Manchester City el goleador demostró una vez más que es una fuerza imparable con la camiseta nacional;

Perspectiva interesante del torneo: El inicio inmediato de luchas encarnizadas en los grupos significa que esta temporada de la Liga de Naciones será más intensa e impredecible que nunca.

Las mejores selecciones europeas ofrecieron un verdadero espectáculo de fútbol desde la primera jornada.

¿En su opinión, Cristiano Ronaldo podrá mantener su puesto en el once inicial de Portugal durante todo el torneo o es hora de dar paso a las jóvenes estrellas? ¿Cómo evalúa personalmente el empate entre Alemania y Países Bajos y el doblete de Haaland? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este artículo dedicado a la gran noche del fútbol europeo con todos los aficionados!