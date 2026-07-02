Ten Hag es el principal candidato para la selección de Países Bajos

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Ten Hag es el principal candidato para la selección de Países Bajos

El exentrenador de los clubes Manchester United y Ajax, Erik ten Hag, podría ocupar el lugar de Ronald Koeman en la selección nacional de Países Bajos.

Según el periodista Nicolo Schira, el especialista de 55 años es uno de los principales candidatos que está considerando la asociación nacional de fútbol.

La candidatura de Ten Hag está siendo evaluada

La asociación de fútbol de Países Bajos ha comenzado la búsqueda de un nuevo entrenador principal.

Según la fuente, Erik ten Hag figura en la lista de especialistas que podrían asumir el mando de la selección.

Es reconocido por su exitosa trayectoria en el Ajax y su experiencia en las ligas de Inglaterra y Alemania.

Arne Slot también es aspirante

Otro candidato principal para la dirección técnica de los Países Bajos es el exentrenador del Liverpool, Arne Slot.

De este modo, la federación tiene actualmente a dos reconocidos especialistas neerlandeses:

  • Erik ten Hag;

  • Arne Slot.

Por el momento, no se ha anunciado ninguna decisión oficial sobre qué entrenador tendrá la preferencia.

Koeman dejará su cargo el 31 de julio

La asociación de fútbol de Países Bajos informó oficialmente el 1 de julio que el contrato de Ronald Koeman finalizaría el 31 de julio.

El actual entrenador dejará su puesto una vez que expire el acuerdo.

Tras esto, se espera que los «Oranje» se preparen para las próximas competiciones bajo el mando de un nuevo seleccionador.

El último destino de Ten Hag fue el Bayer

Erik ten Hag trabajó recientemente en el club Bayer Leverkusen.

Dirigió al equipo desde julio hasta septiembre de 2025. Sin embargo, su etapa en Alemania no fue prolongada.

Bajo la dirección de Ten Hag, el Bayer disputó solo tres partidos oficiales.

¿A quién elegirán los Países Bajos?

La asociación de fútbol de Países Bajos se enfrenta a una decisión importante.

Ten Hag demostró a través de su etapa en el Ajax que conoce bien el sistema del fútbol neerlandés. Arne Slot, por su parte, es conocido por su estilo ofensivo y sus visiones tácticas modernas.

Ahora la pregunta principal es: ¿iniciará Ten Hag una nueva era en la selección de Países Bajos o elegirá la federación a Arne Slot?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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